Георгию Джикии в Италии провели операцию на "крестах"

Ведущий игрок обороны футбольной сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия, который получил травму в контрольной игре клуба на сборах в ОАЭ, перенёс операцию на крестообразных связках левой ноги. О срока восстановления защитника пока не сообщается.

Как уже сообщали Вести.Ru, 24-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в игре "Спартака" против китайского клуба "Шанхай СИПГ" (0:1). По сообщению сайта Чемпионат.Ru, операция проведена в клинике Villa Stuart в столице Италии известным доктором Пьером-Пауло Мариани.