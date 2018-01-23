Учёные: подростковый возраст следует продлить до 24 лет

Австралийские исследователи полагают, что пришло увеличить период подросткового возраста. Если раньше считалось, что он длится с 10 до 19 лет, то теперь, по мнению специалистов, он заканчивается в 24 года.

Подростковый возраст традиционно определяется как период между детством и взрослой порой: от пубертатного периода (полового созревания) до достижения взрослой роли в обществе.

Однако в сегодняшнем мире молодые люди стали больше времени тратят на получение высшего образования, позже вступают в брак, у них также намного позже рождаются дети. Всё это несколько меняет общественное представление о том, когда же именно начинается взрослая жизнь.

Отмечается, что временные границы подросткового возраста уже изменялись. Считается, что пубертатный период начинается, когда гипоталамус (область мозга) начинает выделять гормон, активизирующий гипофиз и гонады человека.

На сегодняшний день молодые люди развиваются намного быстрее, чем их родители или бабушки и дедушки. И у многих девочек первая менструация наступает уже в возрасте около 10 лет, ранее вполне обычной нормой наступления первой менструации был 14-летний возраст.

Авторы работы отмечают, что есть и другие аргументы в пользу того, почему определение подросткового возраста следует изменить. Например, учёные выяснили, что мозг продолжает развиваться и после 20-летнего возраста, а зубы мудрости у многих людей не вырастают до 25 лет.

И, как уже было отмечено, молодые люди стали позднее жениться и рожать детей. Согласно данным Национального бюро статистики Великобритании за 2013 год, средний возраст вступления в первый брак для мужчины составляет 32,5 года, а для женщин – 30,6 лет. И с 1973 года этот показатель увеличился почти на восемь лет.

"Хотя многие правовые привилегии, положенные взрослым людям, начинаются с 18 лет, принятие взрослой роли во обществе и ответственности обычно происходит позднее", — говорит ведущий автор исследования профессор Сьюзан Сойер (Susan Sawyer), директор Центра здоровья подростков при Королевской детской больнице в Мельбурне.

По её словам, более поздние браки и рождение детей, а также позднее наступление финансовой независимости приводит к тому, что период "полузависимости", который характеризует подростковый возраст, несколько увеличивается.

Авторы считают, что продление подросткового возраста помогло был разработать законы, призванные защитить молодых людей, а также помочь им на пути к взрослой жизни.

"Возрастные рамки всегда произвольны. Но сегодняшнее определение подросткового возраста слишком ограничено. Период с 10 до 24 лет лучше подходит с учётом сегодняшнего развития подростков", — говорит Сойер.

Результаты исследования представлены в научном издании Lancet Child & Adolescent Health journal.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что крепкая дружба в подростковом возрасте влияет на здоровье во взрослой жизни. Также учёные выяснили, почему мозг подростка не может сосредоточиться на важном.