В Анталье умер россиянин, которого после ДТП 10 лет выхаживала бедная турчанка

В больнице Антальи скончался молодой человек, который после аварии в 2008 году потерял память и был парализован. Усыновившая его и ухаживавшая за ним все эти годы турчанка Гюльсум Кабадайы считала по некоторым признакам, что он, вероятнее всего, россиянин.

Мустафа Оз Умут, как назвала его приемная мать, рассказала местным СМИ, что в последние дни ее приемный сын находился в реанимации, медики ему поставили диагноз "полиорганная недостаточность".

Умута (что на русский переводится как "надежда") подключили к аппарату искусственного дыхания, а в связи с почечной недостаточностью молодой человек был проведен диализ. Однако усилия медиков оказались напрасны: утром 23 января он скончался, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Anadolu.

Эта трагическая история стала широко известна в России в 2013 году. Тогда многие СМИ рассказали о о том, что в Турции женщина, которая сама живет весьма скромно и не имеет особых доходов, усыновила парализованного после ДТП молодого человека.

Она увидела его в больнице, где навещала знакомого, и не смогла остаться равнодушной к его судьбе. Женщина усыновила абсолютно беспомощного молодого человека и стала ухаживать за ним. Журналистам она рассказывала, что юноша по-особому реагировал на русский язык. Поэтому она предполагала, что приемный сын может быть гражданином России.

Однако точно установить его личность так и не удалось, несмотря на то, что после резонанса в российских СМИ несколько женщин из России утверждали: Умут – это их пропавший сын. Однако он до последнего дня своей жизни оставался в приемной турецкой семье.