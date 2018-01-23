Воронежские автомобилисты подрались с автомобилистками из-за парковки

Видео с потасовкой выложила жительница Воронежа на своей странице ВКонтакте. Девушка утверждает, что конфликт произошел из-за того, что она вместе со матерью расчистила парковочное место для своей машины. Но двое мужчин это место заняли и не пожелали уступать.

ЧП произошло вечером в понедельник, 22 января, около 19:20.

"Я и моя мама вышли расчистить придомовую территорию возле своего подъезда, чтобы припарковать автомобиль, так сказать, во благе. В это время нагло и беспардонно на расчищенную нами площадку припарковался житель другой части дома. Мы предложили ему лопату, чтобы расчистить место для его авто. В ответ на наше предложение мы выслушали море оскорблений и нецензурной брани. Завязался конфликт, вылившийся в драку", — написала участница конфликта Юлия Демидова.

На данный момент неизвестно, обратился ли кто-то из участников потасовки в полицию.