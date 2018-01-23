Фильм Звягинцева вошел в шорт-лист "Оскара"

В итоговый список номинантов на юбилейную 90-ю премию американской киноакадемии вошел фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Он претендует на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Церемония вручения статуэток "Оскар" пройдет 4 марта.

Конкуренцию российской картине в борьбе за "золотого рыцаря" киноискусства составят "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастиан Лелио, ливанское "Оскорбление" Зиада Дуэри, щведский "Квадрат" Рубена Эстлунда и фильм "О теле и душе" Ильдико Эньеди из Венгрии, сообщает "Интерфакс".

Мировая премьера картины "Нелюбовь" прошла во время 70-го Каннского международного кинофестиваля. Фильм был представлен в основной конкурсной программе. Фильм удостоился Приза жюри. А также получил Гран-при Лондонского кинофестиваля.

"Нелюбовь" рассказывает об истории московской супружеской пары в разгаре тяжелого развода. Главные герои формально все еще супруги, но каждый из них фактически уже начал новую главу своей жизни. Им не терпится покончить с формальностями и побыстрее развестись. При этом они позабыли о своем единственном сыне – 12-летнем Алеше. Ребенок чувствуют свою ненужность. А после очередной ссоры родителей неожиданно исчезает.

В главных ролях — Марьяна Спивак и Алексей Розин.