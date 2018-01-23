Тема:

Малярийные комары и заболевания, которые они переносят 3 часа назад

Новости Наука

23 января 201817:52 Юлия Воробьёва

Робот-учёный открыл лекарство от малярии

Малярию поможет победить распространённый ингредиент зубной пасты.
Фото ArtsyBee/pixabay.com.

Читайте нас в Telegram

В борьбе с серьёзным заболеванием все средства хороши. Например, от малярии может спасти сушёная полынь и запах кур. А теперь этот необычный список пополнила ещё и зубная паста, точнее, один из её компонентов.

Авторы нового исследования – учёные из Кембриджского университета. Правда, само открытие совершили не они, а их роботизированный помощник.

Робот-учёный по прозвищу Ева, который работает по алгоритмам искусственного интеллекта, обнаружил, что один из ингредиентов зубной пасты можно использовать в качестве противомалярийного препарата. Причём соединение оказалось эффективным против нескольких штаммов болезни, в том числе устойчивых к существующим вакцинам.

"Устойчивая к лекарствам малярия становится всё более значительной угрозой в Африке и Юго-Восточной Азии, и наш "медицинский сундук" с эффективными методами лечения постепенно истощается. Поиск новых лекарств становится всё более актуальным", — рассказывает профессор Стив Оливер (Steve Oliver).

Как известно, переносчиками малярии являются самки комаров (не всех, а только "малярийных" – из рода Anopheles). При укусе через слюну насекомого в кровоток жертвы попадают паразиты – плазмодии. Они уютно устраиваются в клетках печени и там созревают, а затем начинают размножаться.

Через несколько дней паразиты покидают этот орган и находят новое убежище в клетках крови эритроцитах. Там они продолжают размножаться, причём теперь распространяются эритроцитарным "автостопом" по всему телу.

При этом у больного наблюдается анемия, лихорадка, увеличение размеров печени и селезёнки, а также другие опасные симптомы.

Малярия ежегодно убивает более полумиллиона человек. И, несмотря на то, что для её лечения используется ряд лекарств, призрак неизлечимой малярии становится более материальным, поскольку плазмодии со временем вырабатывают устойчивость к препаратам.

Но, как выяснили учёные, бороться с резистентностью можно при помощи органического соединения под названием триклозан. Это антибактериальный и противогрибковый агент, входящий в состав большинства марок зубной пасты (хотя многие учёные протестуют против этого).

Триклозан предотвращает накопление бактериальных бляшек, подавляя действие фермента, известного как еноил-редуктаза (enoyl-acyl carrier protein reductase), который участвует в производстве жирных кислот.

Учёные давно установили, что триклозан также ингибирует размножение плазмодиев в крови. Что вполне логично, целью соединения считалась еноил-редуктаза, которая была обнаружена в клетках печени. Однако исследования показали, что подавление этого фермента никак не влияет на распространение паразитов.

Робот Ева заметил то, что не увидели учёные: оказывается, триклозан всё-таки помогает бороться с плазмодиями, но за счёт ингибирования совсем другого фермента — дигидрофолат-редуктазы.

Собственно, этот фермент уже является мишенью одной из противомалярийных вакцин – препарата пириметамина. Однако плазмодии, особенно африканские виды, уже успели выработать к нему устойчивость.

В новой работе команда показала, что триклозан способен воздействовать на дигидрофолат-редуктазу даже у устойчивых к пириметамину паразитов.

Поскольку триклозан ингибирует как еноил-, так и дигидрофолат-редуктазу авторы полагают, что лечение на его основе окажется эффективным для обеих стадий болезни – когда паразит достиг печени и когда уже попал в кровь.

"Открытие, сделанное нашим коллегой, роботом Ева, даёт надежду, что мы сможем использовать его для разработки нового препарата. Мы знаем, что это безопасное соединение, а его способность нацеливаться на два пункта жизненного цикла малярийных паразитов означает, что им будет трудно развивать сопротивляемость", — отмечает ведущий автор исследования Элизабет Билсланд (Elizabeth Bilsland).

 

Кстати, робот-учёный Ева был создан специалистами из Кембриджского и Манчестерского университетов для автоматизации (и, следовательно, ускорения) поиска новых лекарств. Он сам разрабатывает и тестирует гипотезы, а также проводит эксперименты с использованием лабораторной робототехники, интерпретирует результаты и вносит корректировки. Система способна проверять более десяти тысяч соединений в день.

Более подробно об открытии роботизированного помощника учёных рассказывается в издании Scientific Reports.

Напомним, что это не единственный случай, когда искусственный интеллект помог исследователям и даже опередил их. Так, ранее ИИ победил врачей в прогнозировании сердечно-сосудистых заболеваний, а также научился диагностировать рак кожи.

Ранее по теме

Коротко

19:44

Тиллерсон обвинил Россию в том, что Сирия применяет химоружие

16:56

В Москве начинается суд над педофилом-рецидивистом

16:54

Фильм Звягинцева вошел в шорт-лист "Оскара"

16:38

В небе над Германией столкнулись самолет и вертолет

16:35

Фильм "Смерть Сталина" не выйдет в российский прокат

15:26

В Москве горит склад "Метростроя"

15:25

Офисы "Яндекса" в трех городах эвакуировали из-за звонков о бомбе

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Жертвами произвола МОК стали ведущие спортсмены страны

Жертвами произвола МОК стали ведущие спортсмены страны

19 минут назад
Стрельба в школе в Кентукки: один убит, несколько ранены

Стрельба в школе в Кентукки: один убит, несколько ранены

2 часа назад
Фильм Звягинцева вошел в шорт-лист "Оскара"

Фильм Звягинцева вошел в шорт-лист "Оскара"

3 часа назад
Тиллерсон обвинил Россию в том, что Сирия применяет химоружие

Тиллерсон обвинил Россию в том, что Сирия применяет химоружие

57 минут назад
Тревожный день: Земля трясется, вулканы проснулись, цунами пока пронесло

Тревожный день: Земля трясется, вулканы проснулись, цунами пока пронесло

3 часа назад
Фильм "Смерть Сталина" не выйдет в российский прокат

Фильм "Смерть Сталина" не выйдет в российский прокат

3 часа назад
Продажа водки рухнула, а плодовых вин - подскочила

Продажа водки рухнула, а плодовых вин - подскочила

10 часов назад
Лавров спросил у агентства Bloomberg, чем он болеет

Лавров спросил у агентства Bloomberg, чем он болеет

6 часов назад
Дана Борисова в "Прямом эфире" обвинила светскую львицу в проституции

Дана Борисова в "Прямом эфире" обвинила светскую львицу в проституции

2 часа назад
Главного охотника Оренбуржья уволили за стриптиз и поклеп на чиновничество. Видео

Главного охотника Оренбуржья уволили за стриптиз и поклеп на чиновничество. Видео

5 часов назад
Нужна помощь: четырехлетнему Егору необходима срочная операция на сердце

Нужна помощь: четырехлетнему Егору необходима срочная операция на сердце

22.01.2018 08:25
Этого не увидишь по ТВ: за кулисами "Прямого эфира" встретились две пары рук-базук

Этого не увидишь по ТВ: за кулисами "Прямого эфира" встретились две пары рук-базук

23 часа назад
Первая большая премьера года: на экраны вернулся новый "Склифосовский"

Первая большая премьера года: на экраны вернулся новый "Склифосовский"

23 часа назад
"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"

"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"

22.01.2018 14:10
Из облака – в ФНС: создание сервиса по передаче фискальных данных

Из облака – в ФНС: создание сервиса по передаче фискальных данных

22.01.2018 12:00
Названы самые популярные подержанные иномарки 2017 года

Названы самые популярные подержанные иномарки 2017 года

50 минут назад
Изобретатель Мадсен пытал на подлодке расчлененную журналистку

Изобретатель Мадсен пытал на подлодке расчлененную журналистку

1 час назад
В Великобритании автостраховка стоит дороже для водителей по имени Мохаммед

В Великобритании автостраховка стоит дороже для водителей по имени Мохаммед

1 час назад
Россиян пугает прогресс в сфере искусственного интеллекта и генной инженерии

Россиян пугает прогресс в сфере искусственного интеллекта и генной инженерии

1 час назад
Анонсирована самая емкая карта microSD в истории

Анонсирована самая емкая карта microSD в истории

2 часа назад
Volkswagen договорился с российскими таможенниками

Volkswagen договорился с российскими таможенниками

2 часа назад
Робот-учёный открыл лекарство от малярии

Робот-учёный открыл лекарство от малярии

2 часа назад
Лихач разогнался до 120 км/ч на "встречке" в Подмосковье

Лихач разогнался до 120 км/ч на "встречке" в Подмосковье

3 часа назад
Мал да удал: новый миниатюрный робот невероятно точен и быстр

Мал да удал: новый миниатюрный робот невероятно точен и быстр

3 часа назад
В Москве начинается суд над педофилом, шантажировавшим 12 девочек

В Москве начинается суд над педофилом, шантажировавшим 12 девочек

3 часа назад
На похороны Тинки-Винки из "Телепузиков" просят прийти в ярких костюмах

На похороны Тинки-Винки из "Телепузиков" просят прийти в ярких костюмах

3 часа назад
Курды и турки устроили массовую драку в аэропорту Ганновера

Курды и турки устроили массовую драку в аэропорту Ганновера

3 часа назад
В небе над Германией столкнулись самолет и вертолет

В небе над Германией столкнулись самолет и вертолет

4 часа назад
Объявлены номинанты на премию "Оскар"-2018

Объявлены номинанты на премию "Оскар"-2018

4 часа назад
"Идеальный" iPhone X второго поколения изобразили на рендерах

"Идеальный" iPhone X второго поколения изобразили на рендерах

4 часа назад
Ученые доказали, что игры не влияют на уровень жестокости

Ученые доказали, что игры не влияют на уровень жестокости

4 часа назад
Потерявшийся мини-пиг превратил в цирк знакомство с полицейскими

Потерявшийся мини-пиг превратил в цирк знакомство с полицейскими

4 часа назад
Психологи поставили диагнозы персонажам "Алисы в Стране чудес"

Психологи поставили диагнозы персонажам "Алисы в Стране чудес"

4 часа назад
Джигурда готовится к смерти из-за квартирных тяжб

Джигурда готовится к смерти из-за квартирных тяжб

4 часа назад
Селин признался, что показывал гаишникам права на имя Дукалиса

Селин признался, что показывал гаишникам права на имя Дукалиса

4 часа назад
Wine 3.0 позволит запускать Windows-приложения на Android-смартфоне

Wine 3.0 позволит запускать Windows-приложения на Android-смартфоне

5 часов назад
Путин предложил наказывать плохих судей понижением квалификации

Путин предложил наказывать плохих судей понижением квалификации

6 часов назад
Учёные: подростковый возраст следует продлить до 24 лет

Учёные: подростковый возраст следует продлить до 24 лет

7 часов назад
11 лет за 11 миллиардов: жену бывшего вице-премьера Подмосковья приговорили заочно

11 лет за 11 миллиардов: жену бывшего вице-премьера Подмосковья приговорили заочно

7 часов назад
Байкальск: сердце для города

Байкальск: сердце для города

8 часов назад
Рухнувший на деревню загадочный ледяной шар оказался замерзшими фекалиями

Рухнувший на деревню загадочный ледяной шар оказался замерзшими фекалиями

9 часов назад
"Калькулятор смерти" покажет, сколько осталось жить тяжелобольному

"Калькулятор смерти" покажет, сколько осталось жить тяжелобольному

11 часов назад
Маленького Артемку спасет пересадка почки

Маленького Артемку спасет пересадка почки

11.01.2018 12:28