Лихач разогнался до 120 км/ч на "встречке" в Подмосковье

Владелец белого Volkswagen устроил смертельно опасный заезд по платному участку трассы М-4 "Дон" — водитель двигался по встречной полосе на скорости свыше 100 километров в час. Едва поспевавший за ним очевидец снял на видео целеустремленного лихача.

"По объездной Домодедово Volkswagen летит по встречной на М-4 прям. Уже километров 20 проехал. Уже машину какую-то задел и летит 120 (километров в час) по "встречке". В сторону Москвы сейчас двигается", — описал Максим Сушкин происходившее у него на глазах.

Судя по кадрам, владелец иномарки держался своей полосы, вынуждая двигавшихся ему навстречу водителей уступать дорогу, резко сбрасывая скорость и перестраиваясь в соседние ряды. Каким образом мужчине удалось попасть на другую сторону оживленной трассы, остается загадкой, как и то, почему он не изменил направление в поисках развязки.