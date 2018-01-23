Российские биатлонисты Гараничев и Волков не приглашены на Олимпиаду-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) не выдал приглашение российским биатлонистам Евгению Гараничеву и Алексею Волкову на Олимпийские игры-2018, которые пройдут в Пхенчхане.

Гараничев принимал участие в прошлых зимних Олимпийских играх, завоевав на них бронзовую медаль в индивидуальной гонке. Волков на тех же сочинских Играх завоевывал золото на эстафете в составе сборной России.

Также стало известно, что МОК выслал приглашения на Олимпийские игры-2018 лишь трем российским биатлонистам: Антону Бабикову, Татьяне Акимовой и Ульяне Кайшевой. Таким образом, в общей сложности восемь биатлонистов не попали в список приглашенных для участия в Играх. В свою очередь это ставит под вопрос участие россиян в трех эстафетах: мужской, женской и смешанной.

В Союзе биатлонистов России (СБР) уже заявили, что биатлонисты намерены отказаться от участия в Олимпиаде, если дальнейшие переговоры не дадут никакого результата и большая часть национальной сборной России не будет допущена до Олимпиады.