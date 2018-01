Стрельба в школе в Кентукки: один убит, несколько ранены

В школе американского города Бентон, штат Кентукки, произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по ученикам. Как минимум один человек погиб, несколько пострадали. Убийца задержан, сообщает ABC.

Что побудило стрелка открыть огонь, пока неизвестно. Пострадавшие доставлены в больницу.

BREAKING: A school shooting occurred at the Marshall County Kentucky High School on Tuesday morning.https://t.co/ioq1MqhsQQ pic.twitter.com/ReeVST2MXX