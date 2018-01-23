Индия покупает очередную партию российских вертолетов

Контракт на поставку Индии партии из 48 российских вертолетов Ми-17В-5 подпишут уже в первом квартале этого года. Переговоры завершены, рассказал агентству IANS глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Кроме того, генеральный директор компании добавил, что Россия примет участие в конкурсе, объявленном военно-морскими силами Индии. Они хотят купить 111 машин, и "Рособоронэкспорт" готов предложить им Ка-226Т. По мнению Чемезова, этот вертолет превосходит своих конкурентов. Тем более сделать ему складывающиеся лопасти, чтобы машина занимала меньше места в ангарах корабля, несложно: технологическое решение уже есть.

Плюс, добавил глава "Ростеха", если Индия выберет российские Ка-226Т, то она сможет сэкономить значительные средства.

Ми-17В-5 – это экспортная версия российского военно-транспортного вертолета Ми-8МВТ-5. Основные задачи этой машины: перевозка солдат, поддержка десанта огнем, эвакуация раненых с поля боя.

Всего вертолет способен взять на борт до 4 тонн груза или 36 бойцов в полной экипировке. Крейсерская скорость – 220 километров в час, а максимальная дальность полета без дополнительных баков достигает 580 километров.

Вооружение Ми-17В-5: блоки неуправляемых авиационных ракет С-8 и контейнеры с 23-миллиметровыми пушками. Дополнительно есть 8 огневых точек, откуда может стрелять экипаж и десант.