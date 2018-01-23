Дана Борисова в "Прямом эфире" обвинила светскую львицу в проституции

Лишь недавно вся Россия следила за тем, как Дана Борисова боролась с пристрастием к наркотикам. После победы над болезнью телеведущая решила поставить на путь истинный всю звездную тусовку. Начала с коллеги по цеху Маши Малиновской. А теперь жертвой Даны стала модель и певица с Рублевки Алена Кравец.

Дана Борисова обвинила экс-жену олигарха в распутном образе жизни. Очная ставка Даны Борисовой и Алены Кравец развернулась в "Прямом эфире". На программу к Андрею Малахову Алена Кравец пришла не только для защиты своей чести и достоинства. Она беспокоится за безопасность дочери. С начала третьей четверти ее дочь не ходит в школу, поскольку не хочет слышать оскорбления в адрес матери.

Все началось в Рождество: Алена стала получать оскорбительные сообщения в соцсетях.

Бывший супруг Алены Кравец, с которым у нее вновь наладились отношения, записал к Дане Борисовой обращение и потребовал публичных извинений.

Это простая женская зависть, предполагает Андрей Малахов. По его мнению, все началось с того, что Кравец провела праздники в Куршавеле, а Дана Борисова – в Москве. Борисова в праздники сообщала, что посетила Рыльский монастырь, где "молится за Алену Кравец в том числе". При этом Борисова тоже возмущена: она не понимает, на каком основании Кравец называет ее "недолеченной наркоманкой" и мадам ку-ку"!

"Борисова как была идиоткой двадцать лет назад, так ей и осталась. И это не оскорбление", – резюмирует журналистка и экс-депутат Госдумы Маша Малиновская.

Она считает, что Дане Борисовой нужен не нарколог, а психиатр.

Мнение присутствующих в студии разделились. Дизайнер Александр Титков встал на сторону Алены Кравец. Он считает ее не только красивой женщиной, но любящей и внимательной матерью. Другие задали вопрос: чем платит Кравец за подарки и шикарную жизнь на Рублевке? Фотограф Тигран Круглов заявил, что Кравец – "нечестный человек".

Простит ли Алена Дане "запятнанную репутацию"? Дана уверена, что Алена ее спровоцировала. Серебряный призер кубка мира по дзюдо и многодетный отец Алексей Леденев считает, что Дана Борисова уже извинилась перед Кравец, признав, что неправильно выразилась и была на эмоциях.

Чем закончится конфликт двух блондинок и кому из них нужна помощь? Ответы – в "Прямом эфире".