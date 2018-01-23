Россиян пугает прогресс в сфере искусственного интеллекта и генной инженерии

Россиян пугает прогресс в сфере искусственного интеллекта и генной инженерииЧитайте нас в Telegram
Институт современных медиа (MOMRI) совместно с телеканалом "Наука" провели ежегодный опрос и узнали у россиян, что их пугает в научном прогрессе, какие научные открытия вызывают чувство тревоги.
За год число тех, кого тревожат те или иные научные открытия, осталось неизменным: как и год назад 47% опрошенных признались, что испытывают страх перед научными открытиями. Респондентам – жителям крупных и средних российских городов – задавался вопрос: "Существуют ли какие-то научные открытия, изобретения, которые вызывают у вас чувство тревоги, страх? Что именно?". Отвечая на вопрос респонденты самостоятельно называли свои варианты ответов. В процессе анализа ответы были классифицированы по смысловым группам.
Наибольшую тревогу у россиян вызывают военные технологии и разработки – их развитие пугает 17% россиян (на 2 процентных пункта меньше чем по итогам прошлого опроса).
Опасения связанные с развитием искусственного интеллекта и робототехники продемонстрировали максимальный рост в 2017 году – 11% опрошенных сообщили, что их пугает это направление научного прогресса (8% в 2016 году, прирост – 38%).
Также увеличилось количество тех, кто переживает страх в связи с развитием генной инженерии, клонированием и вмешательством в ДНК человека. В декабре 2017 года о таких опасениях упомянул каждый десятый (в 2016 году – 6%, рост на 67%).
Страхи зависят от возраста. Для молодежи страх номер один – компьютеризация, возможности искусственного интеллекта, потеря анонимности. Более старшее поколение больше боится новых видов оружия массового поражения. Страх перед медицинскими технологиями больше свойственен респондентам старше 35 лет – он занимает второе место по числу ответов.
Почти 3% всех ответов – угрозы из космоса: в особенности женщин старшего возраста тревожат инопланетяне, астероиды и метеориты, космические бактерии.
Примерно такая же доля ответов – страх перед атомной отраслью в целом. Около 3% респондентов в целом тревожит использование атомных технологий; чаще это опрошенные старших возрастов и женщины. Пугает также и использование учеными большого адронного коллайдера.
В целом страх перед достижениями науки чаще свойственен респондентам старше 35 лет. Молодые женщины реже, чем мужчины, боятся научного прогресса, а вот с возрастом число опасений увеличивается именно у прекрасного пола – в возрасте старше 45 лет женщины становятся более тревожными, чем мужчины.
Некоторые цитаты респондентов из опроса:
"Что связано с оружием, техникой и ядерными испытаниями",
"Северная Корея испытывает бомбы",
"Вооружение, которое может уничтожить человечество",
"Биологическое и психотропное оружие американских лабораторий",
"Робототехника, всё будут делать роботы — будет безработица",
"Японцы придумали компьютеры больше вреда с разумом цифровым",
"Люди перестают работать головой, компьютеризация населения",
"Искусственный интеллект как оружие против человека",
"Технологии слежения за пользователями через мобильные приложения",
"Вмешательство в генетику человека",
"Хотят пересадить голову человека и где возьмут донора, как законодательно это будет оформлено",
"Пытаются на животных выращивать человеческие органы",
"Клонирование человека, трансплантация органов",
"Если в ДНК вмешиваются каким-то образом, неизвестно какие будут последствия. Много времени будет занимать изучение",
"Если запустят адронный коллайдер, Земля может взорваться",
"Может случиться конец света из-за коллайдера",
"Запуск коллайдера в Швейцарии",
"То, что наши космические корабли принесли на Землю инородные организмы",
"Космос. Инопланетяне",
"Космические бактерии (живые)",
"Встреча с другой цивилизацией",
"Когда возникает угроза падения астероида",
"Генетически модифицированные продукты",
"Развитие атомной промышленности",
"Не сами открытия и изобретения, а в какие руки они попадают",
"Нанотехнологии",
"Все что творится в медицине".
Исследование проведено Институтом современных медиа (MOMRI — Modern Media Research Institute) совместно с телеканалом "Наука" 20–26 декабря 2017 года среди жителей России в возрасте 18 лет и старше. Для сравнения приводятся данные аналогичного опроса, проведенного в 2016 году с 16 по 20 декабря. В опросах принимали участие жители городов РФ с населением свыше 100 тысяч человек. Опрос проходил методом телефонного интервью (CATI) по случайной стратифицированной выборке. Каждый год опрашивалось 1600 человек. Ошибка выборки не превышает 2,5%.
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