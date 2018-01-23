Лыжник Сергей Устюгов разочарован в олимпийском движении

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Олимпиада-2018 8 минут назад
Лыжник Сергей Устюгов разочарован в олимпийском движенииЧитайте нас в Telegram
Во вторник МОК безо всяких на то причин отстранил от зимней Олимпиады ведущих российских спортсменов. В число наказанных угодил и лидер сборной России по лыжным гонкам Сергей Устюгов.
Устюгов считался одним из претендентов на награды Игр в Пхенчхане. Однако планы Сергея перечеркнуло ничем не обоснованное решение МОК. Сам спортсмен, никогда не имевший проблем с допингом, заявил о своем разочаровании в международном олимпийском движении, о чем и написал на своей странице в социальной сети..
"Я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры. Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моем сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю. Но история с моими друзьями и коллегами (Евгением Беловым, Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным и другими), дисквалифицированными МОК, заставляла меня задуматься. В их чистоте я уверен, как в своей. Я знаю, каким трудом они завоевывали свои медали. Я не сильнее их. Но я соревнуюсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом. Я был разочарован в олимпийском движении. Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше, чем ноябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На Олимпийских играх Жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что Мы – Русские, Мы – Сильные, Мы – Чистые", — приводит слова Устюгова "Спорт-Экспресс".
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