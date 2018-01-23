КХЛ. "Ак Барс" и ЦСКА забросили десять шайб

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матчем в Казани, где местный "Ак Барс" принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев 6:4.

Первый период завершился вничью 2:2. Первыми успеха добились казанцы – на 8 минуте отличился Антон Ландер. Армейцы ответили голами Сергея Шумакова в большинстве и Максима Шалунова в равных составах. Но Владимир Ткачев сравнял счет, когда у "Ак Барса" было на двух хоккеистов больше.

Второй период начался с гола казанца Александр Бурмистрова. Однако ЦСКА дважды успешно сыграл в большинстве – ворота казанцев поразили Грег Скотт и Максим Шалунов. Однако на второй перерыв соперники ушли при счете 4:4 – гол на счету Иржи Секача.

В начале третьего периода опытнейший защитник "барсов" Андрей Марков реализовал численное преимущество. Армеец Кирилл Капризов отправил шайбу в ворота Эмиля Гарипова, но этот гол засчитан не был. А вскоре Станислав Галиев в шестой раз огорчил вратаря ЦСКА Илью Сорокина. Гости заменили вратаря на Ларса Юханссона, который сохранил свои ворота в неприкосновенности. Но это не помогло армейцам избежать поражения с результатом 4:6.

У ЦСКА осталось 121 очко, и армейцы идут вторыми на Западе. "АК Барс" набрал 97 очков и лидирует на Востоке.