Похищены данные десятков тысяч клиентов оператора связи Bell Canada

Серверы компании Bell Canada, одного из крупнейших в Канаде операторов связи, взломаны хакерами. В результате кибератаки похищены персональные данные более чем 100 тысяч клиентов этой компании.

Кибервзломщикам удалось завладеть такой важной информацией, как имена и фамилии пользователей, адреса их электронной почты и регистрационные имена, передает ТАСС. При этом доступа к номерам кредитных карт и другой банковской информации клиентов кибервзломщикам получить не удалось.

Представитель Bell Canada от лица компании принес извинения всем клиентам, пострадавшим от этих действий. Полиция Канады начала расследование кибератаки.