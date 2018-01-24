Кришито тверд в желании покинуть "Зенит"

Капитан "Зенита" Доменико Кришито отказался от подписания нового контракта. Итальянский защитник твердо решил вернуться на родину уже в этом году.

Действующий контракт Доменико действует до конца мая. Таким образом, Кришито либо будет продан во время зимнего трансферного окна, либо уйдет бесплатно ближайшим летом. К 31-летнего футболиста были предложения из Турции клубов ОАЭ, но сам Доменико хотел бы вернуться в Италию. Пока неизвестно, будет ли он снова играть за "Дженоа", либо окажется в другом клубе.

Доменико Кришито пришел в "Зенит" из "Дженоа" в 2011 году. За время, проведенное в Санкт-Петербурге, итальянец дважды выиграл чемпионат России и завоевал Кубок страны. В настоящее время Кришито является капитаном "Зенита".