А вместо сердца – пламенный мотор: новосибирские ученые разработали новый авиадвигатель

Легче, мощнее и экономичнее. В Новосибирском техническом университете создали первый в мире полностью алюминиевый авиадвигатель. Его будут устанавливать на двухместные самолеты ЯК-52, старые двигатели которых уже выработали свой ресурс.

Поршневые моторы — сегодня головная боль российских авиаторов. Заграничные покупать накладно, да и не к любому самолёту приспособишь. Вот и остаётся "летунам" латать отечественные, морально и физически изношенные движки.

"Это всё задел Советского Союза. Эти двигатели, скажем, М-14П, которые стоят на спортивных самолётах, на Як-18, примерно такой размерности и мощности — он уже давным-давно не производится и ничего на замену похожего нет", — отмечает Владимир Драгочинский, первый заместитель директора Сибирского научно-исследовательского института авиации.

Силовую установку для малой авиации с нуля решили разработать выпускники технического госуниверситета. Создали конструкторско-производственную фирму, нашли спонсоров. "Мы им, конечно, помогали. Не только помещениями, кадрами и другими ресурсами, но всё-таки этот двигатель сейчас сделан большей частью на энтузиазме наших студентов, учёных, преподавателей", — подтвердил Геннадий Расторгуев, первый проректор Новосибирского государственного технического университета.

Разработка новосибирцев — это 8-цилиндровый двухтактный бензиновый двигатель мощностью до 400 "лошадей". С системой подогрева для запуска в мороз. Главная изюминка мотора в лёгкости — он почти целиком сделан из сплавов алюминия — со специальным износостойким покрытием. Потенциальный спрос на агрегат широк — от учебно-спортивной до малой пассажирской авиации — например, воздушных такси.

"Сфера деятельности, на самом деле, неограниченная. Надо этим заниматься. Сами видите — зима, дороги замело... Как по России передвигаться? Вы дорог по России не настроите. Надо летать по России", — уверен Илья Зверков, главный конструктор двигателя.

Испытания "пламенного мотора" в разгаре. До запуска в серию ему предстоит множество тестов и доработок. В перспективе абсолютно все детали агрегата будут отечественными — заявил его автор. И уже пообещал журналистам "Вестей" быстро исправить недочёт: заменить надписи "ON/OFF" на "ВКЛ/ВЫКЛ".