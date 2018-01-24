На вокзале бельгийского Гента полицейские стреляли в человека с ножом

Во вторник, 23 января, вечером на железнодорожном вокзале в городе Генте бельгийские полицейские открыли огонь в по человеку, напавшему на них с ножом. Получивший ранение злоумышленник госпитализирован в тяжелом состоянии.

В местной прокуратуре рассматривают произошедшее как серьезный инцидент, передает "Интерфакс". По сведениям очевидцев, вооруженный ножом человек подошел к полицейским и стал им угрожать, после чего правоохранители открыли огонь на поражение. В настоящее время часть территории вокзала закрыта, там проводятся следственные мероприятия.