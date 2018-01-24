НХЛ. Гол Владимира Тарасенко помог "Сент-Луису" обыграть "Оттаву"

Начался игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге. По шайбе забросили российские легионеры Владимир Тарасенко ("Сень-Луис") и Владислав Наместников ("Тампа-Бэй") , а Александр Радулов (Даллас). сделал дубль.

"Сент-Луис Блюз" принимал "Оттаву Сенаторз" и добился победы 3:0. Вторая шайба на счету Владимира Тарасенко. Этот гол оказался для российского нападающего 21-м в сезоне. Всего же на счету Владимира 47 очков по системе гол плюс пас (21+16).

"Тампа-Бэй Лайтнинг" проводила гостевой матч против "Нэшвилл Предаторз". "Молнии" первыми добились успеха, но затем две шайбы побывали в их воротах, которые на этот раз защищал не Андрей Василевский, а Луи Доминге. Владислав Наместников восстановил равновесие, забросив свою 16 шайбу в сезоне. Но незадолго до второго перерыва "хищники" снова вышли вперед. "Лайтнинг" отыгрались за две минуты до конца третьего периода. Овертайм принес победу "Тампе" 4:3. Наместников отдал голевую передачу Янни Гурду. Михаил Сергачев и Никита Кучеров результативных действий не совершили, а у Владислава Наместникова стало 37 очков (16 голов и 37 передач).

"Даллас Старз" принимал "Флориду Пантерз" и добился победы 6:1. Форвард "звезд" Александр Радулов помимо двухминутного удаления отдал результативный пас и забросил две шайбы. Теперь у Александра 20 голов и 27 голевых передач. Евгений Дадонов из "Флориды" не смог набрать ни одного очка.

Обладатель Кубка Стэнли "Питсбург Пингвинз" н своей площадке был сильнее "Каролины Харрикейнз" 3:1. Евгений Малкин на этот раз результативных действий не совершил. "Бостон Брюинз" дома обыграл "Нью-Джерси Дэвилз" 3:2. "Монреаль Канидиенс" также у себя выиграл у "Колорадо Эвеланш" 4:2. Нападающий проигравшей стороны Наиль Якупов отметился голевой передачей и двумя минутами штрафа. "Филадельфия Флайерз" в гостях добился победы над "Детройт Ред Уингз". В основное время ничья 2:2, а в дополнительном периоде "летчики" забросили победную шайбу. "Баффало Сэйбрз" на выезде разгромил "Эдмонтон Ойлерз" 5:0.