Два соучастника нападения на бурятскую школу арестованы

Арестованы два школьника, которые были соучастниками нападения на школу в Улан-Удэ. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете.

Ранее сообщалось о задержании двух подозреваемых. Им было предъявлено обвинение.

Утром 19 января ученик девятого класса с топором напал на семиклассников и учительницу. Потом он поджег класс и ранил себя ножом. Госпитализированы были семь человек, в том числе учительница и сам нападавший.

Во вторник суд заключил нападавшего под стражу. Он останется под арестом до 19 марта. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.