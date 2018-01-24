Накатка обтекателя: космодром Восточный готовится к старту "Союза"

На космодроме Восточный готовятся к запуску ракеты-носителя "Союз". Он запланирован на 1 февраля. Специалисты уже завершили сборку головной части.

Транспортировка космической головной части ракеты "Союз-2.1а" в монтажно-испытательный комплекс началась 24 января на Восточном. Завершить сборку всего носителя специалисты планируют за два дня. Перед этим была произведена ювелирная операция — накатка головного обтекателя на разгонный блок со спутниками.

Меньше чем через неделю на Восточном начнется вывоз ракеты-носителя и установка на стартовом комплексе. Запуск "Союза-2.1а" запланирован на 1 февраля. Вместе с ней стартуют и два отечественных спутника и еще 9 иностранных космических аппаратов.

Все до единого уже закреплены на разгонном блоке. В монтажно-испытательном корпусе работают представители нескольких научно-производственных корпораций. За каждой закреплен свой участок. За спутники отвечают специалисты ВНИИЭМ, которые перед очередным этапом подготовки завершали экранно-вакуумную тепловую изоляцию и скрепляли защитные маты.

"Это специальная арамидная нить, крученая, разработанная специально для космических программ. Также шнур специальный крученый, которым маты между собой скрепляются через петли. Чем лучше они связаны, чем лучше и надежнее проклеены, тем выше надежность их в работе, то есть дольше прослужат", — поясняет инженер корпорации ВНИИЭМ Анатолий Таглин.

Два отечественных спутника "Канопус-В" под номерами 3 и 4 были доставлены на Восточный в ноябре прошлого года. Вместе с ними прибыли и разработчики из Москвы. Экспедиция провела все необходимые испытания.

"В настоящий момент космические аппараты готовы к запуску, приведены в исходное состояние. В исходное состояние приведены пусковые реле, программное обеспечение, блоки устройств переключены на нужные комплекты работы оборудования", — отчитывается заместитель начальника отдела корпорации ВНИИЭМ Павел Столяренко.

Готовы к старту и малые иностранные космические аппараты. Это четыре американских и пять германских спутников. Они предназначены для наблюдений за движением морских и воздушных судов, а также для организации межспутниковой и радиолюбительской связи. А вот отечественные "Канопусы" будут дистанционно зондировать Землю. Кстати, первый аппарат этой серии был запущен 6 лет назад.

"И эти два аппарата — это для того, чтобы постоянно мониторить всю земную поверхность. Одного аппарат недостаточно, два – тоже. Вот мы сейчас подготовили 3 и 4. И планируем к запуску 5 и 6. И у нас будет уже полноценная группировка, позволяющая охватывать всю земную поверхность практически без перерыва по времени", — отмечает технический руководитель подготовки космических аппаратов на техническом комплексе и стартовой позиции Александр Петрушин.

Звучит команда и стартует накатка — это своего рода стыковка головного обтекателя с разгонным блоком и спутниками. На операцию уходит несколько часов: специалисты не спеша подгоняют все элементы, вымеряют все до мельчайших деталей, как настоящие ювелиры. Параллельно в соседнем монтажно-испытательном корпусе завершаются работы по подготовке ракеты-носителя.

"После того, как будет собрана космическая головная часть, она будет транспортирована сюда в МИК РН через трансбордерную, здесь будет состыкована с блоком И, а после этого состыкована с ракета-носителем", — говорит директор филиала ФГУП ЦЭНКИ — космический центр Восточный Валинур Агишев.

Завершить полную сборку ракеты специалисты планируют за два дня. На 26 января назначено заседание государственной комиссии, которая примет решение о готовности "Союза-2.1а" к вывозу. При положительном вердикте установка ракеты на стартовый стол пройдет 29 января.