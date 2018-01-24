Путин побывал в Доме Высоцкого на Таганке накануне юбилея актера и поэта

Владимиру Высоцкому 25 января исполнилось бы 80 лет. Накануне памятного для его поклонников дня Владимир Путин приехал в московский в Дом Высоцкого на Таганке.

Президент России осмотрел экспозицию, посвященную творчеству и жизни актера, барда и поэта, его кабинет, а также ознакомился с планами реставрации музея, передает "Интерфакс".

Кроме того, Путин побывал на репетиции театральной постановки "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!", режиссером которой выступил сын актера Никита Высоцкий.

Он же является директором Дома Высоцкого на Таганке, который был основан в 1992 году. Музей находится на улице, носящей теперь имя актера.

Там к 80-летнему юбилею Владимира Высоцкого организована выставка "Я, конечно, вернусь". Фонды музея насчитывают 52799 единиц хранения. Это документы, рукописи, фотографии, негативы, предметы декоративно-прикладного искусства, живопись, графика, нумизматика.

Ранее департамент культуры столицы выделил 65 миллионов рублей на обновление экспозиции, которая должна быть проведена в январе-мае 2018 года. Согласно планам, площадь экспозиции увеличится вдвое — до 440 квадратных метров, а количество разделов музея — с трех до семи.

Впервые в доме-музее будут представлены два мемориальных комплекса: гостиная и кухня, а также не представленные ранее автографы Высоцкого, его личные вещи, гитары, иконы.

Именно в этом здании Высоцкий никогда не жил и не работал, но именно о таком доме много писал, когда говорил об образе Москвы.

Владимир Путин неоднократно признавался, что, как и миллионы людей бывшего СССР, очень любит творчество Владимира Высоцкого, напоминает ТАСС.

"Это особое явление. Он был гениальным человеком, исключительно талантливым", — считает президент. Президент России несколько раз приходил в Театр на Таганке, чтобы почтить память поэта и артиста, не раз публично цитировал его стихи и поддержал идею присвоения имени Высоцкого одной из улиц Москвы рядом с театром, напоминает ТАСС.

Посещение президентом Дома Высоцкого накануне, а не в сам день юбилея, связано с тем, что 25 января Путина не будет в Москве: 24 января, как сообщил ранее пресс-секретарь президента России, он вылетает в Уфу и Казань.