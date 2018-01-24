Болельщикам не запретят использовать российский флаг на Олимпиаде

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Олимпиада-2018 30 минут назад
Болельщикам не запретят использовать российский флаг на ОлимпиадеЧитайте нас в Telegram
Стало известно, что российским болельщикам никто не запретит использовать флаги страны на Олимпийских играх в Южной Корее. Ранее появилась информация, что в Пхенчхане россиянам не разрешат проносить на трибуны соответствующую атрибутику, ссылаясь на регламент Международного олимпийского комитета.
"МОК отстранил ОКР, но не отстранил Россию. Поэтому болельщики не должны быть лишены своих прав. Запрещены флаги, не участвующие в ОИ. Но Россия однозначно не попадает под этот пункт, потому что участвуют олимпийские спортсмены из России", – цитирует "Спорт-экспресс" неназванного собеседника из Международного олимпийского комитета.
Напомним, что по решению МОК, связанному с антидопинговыми нарушениями, сборная России не сможет выступить на Олимпийских играх в Южной Корее под российским флагом.
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