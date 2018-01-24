Власти Индии объявили награду за голову болливудской актрисы

Представители одной из ведущих политических партий Индии "Бхаратия джаната" (БДП) объявили награду в 1,5 миллиона долларов за головы болливудской актрисы Дипики Падукон, снявшейся в свежем фильме "Падмавати", и режиссера картины Санджая Лилы Бхансали. Радикалы обвиняют авторов ленты в искажении исторических фактов и аморальности, сообщает Voa News.

Фильм "Падмавати" с Дипикой Падукон в главной роли снят по мотивам легенды XIV века, которая повествует о том, как султан Алауддин Хилджи осадил раджпутское княжество Мевар. Владыка пообещал, что никого не убьет, если ему отдадут в жены прекрасную королеву Падмавати. Девушка отказала хану и предпочла уйти из жизни.

Протестующих против показа еще не вышедшего на экраны фильма возмутила, что картина якобы искажает исторические факты, а также демонстирует "аморальную" любовную сцену между султаном Хилджи и королевой Падмавати.

Индийские праворадикалы разгромили кинотеатры, в которых показывали трейлер картины в Ахмадабаде и других городах страны. Авторы "Падмавати" в ответ предлагают протестующим сначала посмотреть фильм, а только потом делать о нем выводы.

Кроме того, режиссер картины Санджай Бхансали утверждает, что любовной сцены, возмутившей протестующих, в картине на самом деле нет, а сам фильм основан на вымышленной легенде, поэтому не может претендовать на историческую достоверность.

Представители касты воинов Раджпут с севера Индии, однако, эти аргументы игнорируют. Для них мифическая королева Падмавати – символ чести и чистоты, за оскорбление которого полагается смерть.

Выйдет ли "Падмавати" на экраны, неизвестно.