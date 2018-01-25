В "Роскосмосе" рассказали о новой российской орбитальной станции и VIP-модуле для туристов

Российская орбитальная станция может быть создана после 2024 года на базе пяти модулей. Об этом заявил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин на "Королёвских чтениях", проходящих в Москве .

"Планируется, что она будет состоять из пяти модулей и должна будет обеспечить работу экипажа из трёх человек. К вновь разрабатываемым модулям можно отнести шлюзовой и трансформируемый модуль", — рассказал Микрин.

Он также сообщил, что второй этап формирования российского сегмента МКС завершится к 2019 году; он предполагает ввод трёх новых модулей. А уже после 2024 года будет приниматься решение о целесообразности создания орбитальной станции на базе российского сегмента.

По словам Микрина, новые модули спроектированы таким образом, чтобы они могли быть использованы при создании российской орбитальной станции.

Базовым модулем новой станции станет научно-энергетический модуль (НЭМ). Он будет обеспечивать энергетикой российские модули, а также послужит для проведения научных экспериментов

Между тем гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев в недавнем интервью рассказал, что госкорорация "Роскосмос" готовит сюрприз для космических туристов. Речь идёт о российско-американском проекте по созданию на МКС туристического модуля.

"Идея появилась после того, как мы почти закончили строительство научно-энергетического модуля, — поясняет Солнцв. — Получается, что у нас опытно-конструкторские работы проводятся ради одного изделия, и это довольно большая трата бюджетных денег. Обидно. А разработана была хорошая технология. Логично, что раз уже есть документация, можно построить второй, аналогичный модуль. Но уже за гораздо меньшие средства. Ведь это будет не дорогое штучное производство, а по сути мелкосерийное. Мы предложили "Боингу" стать партнёром и поставщиком специфического научного оборудования. И они заинтересовались".

Пока новый модуль условно называют НЭМ-2. По словам Солнцева, это может быть модуль повышенной комфортности на 4-6 человек. В нём будут удобные каюты, два туалета, Интернет.

"Мы обсуждали также возможность выхода туристов в открытый космос. Маркетологи подтвердили: состоятельные люди готовы платить за такое деньги", — добавляет гендиректор РКК "Энергия".

Правда, вопрос о стоимости космического путешествия пока остаётся открытым.

"Это рынок. Может быть, и сто миллионов долларов. Дорого? Будем вести переговоры. Возможно, для первого туриста будет дешевле", — говорит Владимир Солнцев.

Собственно, инвесторы для нового проекта уже найдены, но заёмные средства привлекать всё равно придётся, сообщает глава ракетно-космической корпорации. Рассматривается также вариант "космической ипотеки" — сбор средств с самих туристов.

Согласно нынешнему бизнес-плану, срок окупаемости проекта составит примерно семь с половиной лет при условии, что ежегодно в космос будут летать 5-6 туристов. Однако, поскольку это будут короткие полёты (не более десяти дней), клиентскую базу можно будет существенно расширить. Пока что основным ограничением остаются лишь средства доставки пассажиров.

Тем временем глава "Роскосмоса" Игорь Комаров сообщил, что Россия до 2025 года запустит в космос 150 спутников. В рамках федеральной космической программы до 2025 года специалисты планируют серьёзно обновить группировку космических аппаратов и провести 150 пусков спутников.

При этом Комаров подчеркнул, что группировка спутников пополнится современными аппаратами, сообщает Интерфакс.

"В нашей орбитальной группировке дистанционного зондирования Земли будут новые космические аппараты гидрометеорологического, океанографического, гелиофизического назначения, мониторинга окружающей среды и контроля чрезвычайных ситуаций", — отметил Игорь Комаров.

Что же касается нового российского пилотируемого корабля "Федерация", по словам Евгения Миркина, первый полёт и стыковка запланированы на 2024 год. Корабль будет многоразовым и обеспечит точную посадку, в том числе на Луну (к слову, набор в отряд космонавтов для лунных полётов уже открыт).

"Преимуществами нового корабля являются многоразовость возвращаемого спускаемого аппарата — до десяти раз, мягкая посадка на посадочное устройство, улучшение точности посадки до семи километров и обеспечение спасения экипажа на всём участке выведения и повышение комфортности", — сказал Микрин.

Напомним, что ранее в столице прошла первая конференция, посвящённая коммерциализации космической деятельности, "Космос как бизнес". На ней обсуждалось будущее как мировой, так и российской космонавтики, технические новинки и тренды, а также новые возможности взаимодействия "Роскосмоса" и коммерческих структур.