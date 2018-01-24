Папа Римский нашел у фейковых новостей библейские корни

Папа Римский Франциск прочел литургию, приуроченную к Международному дню коммуникации. В своей речи, посвященной святому Франциску Сальскому, который считается покровителем журналистов, понтифик сравнил фейковые новости с грехопадением Евы, сообщается на сайте Ватикана.

По словам Папы Римского, автором первой фейковой новости был библейский змей-искуситель.

"Результатом его ложного сообщения стало трагическое грехопадения человека", — отметил Папа Римский, добавив, что представителям католической церкви необходимо активно противодействовать распространению заведомо лживых сведений в СМИ.

"Мы все несем за это ответственность", — подчеркнул Папа Римский.

"Не существует такой вещи, как безвредная дезинформация. Даже кажущееся незначительным искажение истины может быть крайне опасным", — отметил понтифик.

Ранее сообщалось, что в Южной Америке визит Папы вызвал скандал и беспорядки.