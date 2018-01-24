Россиянка Сливко стала третьей на чемпионате Европы по биатлону

Российская биатлонистка Виктория Сливко завоевала бронзовые медали чемпионата Европы, который проходит в итальянской Риданне. В индивидуальной гонке на дистанции 15 километров она пришла к финишу третьей, уступив только француженке Хлое Шевалье и итальянке Алексии Рунгальдьере.

Россиянка на четырех огневых рубежах не допустила ни одного промаха. Однако ходом была слабее своих соперниц. Сливко уступила победителю гонки Хлое Шевалье 55,9 секунды. Еще одна биатлонистка из России Светлана Миронова показала шестой результат (+1.26,0,3), сообщает ТАСС.

Ранее закончилась индивидуальная гонка на 20 километров у мужчин. Победу в ней праздновал австрийский биатлонист Феликс Ляйтнер. Лучшим из россиян стал Юрий Шопин, занявший девятое место. Заявленные на гонку россияне Евгений Гараничев и Александр Логинов не стартовали.