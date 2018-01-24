Участников Давосского форума угощают петушками

Участников Давосского форума угощают петушкамиЧитайте нас в Telegram
Швейцария ждет Трампа не то с оружием в руках, не то с фаерами и дымовыми шашками. Пока в Давосе Американский дом охраняют занесенные снегом автоматчики, в крупнейших городах альпийской республики цепной реакцией вспыхнули масштабные антитрамповские выступления. Сотни демонстрантов в Лозанне и Женеве сжигали портреты Трампа и плакаты "Кто приедет из вонючей дыры?" и "Президент-фашист".
В Цюрихе марш против визита американского лидера оставил после себя разбитые витрины, а в самом Давосе хулиганы прорвали кордоны охраны и попытались прорваться в местный конгресс-центр.
Погода в Давосе сегодня резко поменялась. После снежного коллапса наступила оттепель. Участники Экономического форума в перерывах принимают солнечные ванны. Но ответ на главный вопрос — когда потепление наступит и на мировой арене, пока не найден.
Возможно, хорошую погоду в Давос привезла немецкий канцлер Меркель. Но, это, видимо, все, на что может здесь рассчитывать Россия. На вопрос "когда вы ожидаете улучшения диалога с Россией" Меркель молчит и уходит.
В отличие от Меркель, европейский бизнес уже не может молчать. Только в прошлом году потери от санкций составили почти 100 миллиардов евро.
"Пришло время прекратить эту комедию, потому что это атмосфера новой холодной войны неприемлема. Европе пора действовать, пора снова действовать и сказать нет санкциям. Истина наступит через шесть месяцев, когда Европа решит — продлевать санкции или нет. Мы должны знать, как только одна страна не поднимет свою руку за продление санкций, Европа остановит санкции", — заявил президент французской инвестиционной компании Thomas Vendome Investment Жан-Пьер Тома.
Отношения России и США были одной из главных тем на русском завтраке. На столах — апельсиновый сок, швейцарский сыр и ветчина, которые не запрещено ввозить в Россию, в отличие от продуктов из других стран Европы. В правительстве, впрочем, уже просчитывают риски новых ограничительных мер, и готовятся отразить возможные последствия американского "кремлевского доклада". Его публикация ожидается до конца января.
На вопрос "если будут введены на секторальные санкции, а персональные, это как-то отразится на нашей экономике", министр экономического развития РФ Максим Орешкин ответил: "Я думаю, в таком случае большого эффекта именно на макроэкономику российскую не будет. Экономика продолжит устойчиво развиваться. Ну, вот то понимание, которое есть сейчас здесь в Давосе, и на самом деле мы слышали от наших иностранных партнеров и раньше, все больше американские санкции, вся эта история воспринимается как метод конкурентной борьбы с компаниями в Европе, с компаниями в Азии. Уже все меньше, меньше имеет отношение к России".
Об этой нечестной борьбе Америки на мировом рынке говорили и на первой российской сессии с участием главы нашей делегации — вице-премьером Аркадием Дворковичем. Вопросы звучали порой самые неожиданные:
- "Вы будете встречаться с Трампом"?
- "Нет, конечно, я же не российский президент".
Несмотря на санкции, российская экономика перестроилась, стала меньше зависеть от нефтяных цен и в ближайшие два года может прибавить 3,5%, даже несмотря на отсутствие диалога с США.
- "А с Америкой мы можем договориться"?
- "С Америкой пока не можем, но надеюсь, что здравый смысл когда-то возобладает".
- "А что будет с нашей экономикой в этом году, какие сектора будут наибольший рост показывать"?
- "В этом году ожидаем продолжение роста и в сельском хозяйстве и в промышленности, в среднем думаем, что рост может быть около 3%, чуть больше, чуть меньше, это зависит уже от конъюнктурных факторов", — сказал Дворкович.
В отличие от правительства, российский бизнес, который борется с последствиями санкций уже не первый год, готовится к худшему.
"Я считаю, что это полномасштабная экономическая война против России. Это не просто какие-то торговые ограничения, когда называют торговыми войнами, это — широкомасштабные действия, направленные на фактически удушение нашей экономики. Если отношения находятся в крайне плохом состоянии, то государства часто понижают уровень представительства от посла, скажем, до временного поверенного. В этом контексте я и считаю, что, а что здесь послу американскому делать, и купаться в нашей проруби, если позиция Соединенных Штатов направлена на разрушение наших отношений", — сказал президент и председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.
Сегодня в кулуарах форума можно было увидеть только тех, кто эту кашу заварил, например, бывший госсекретарь США Джон Кэрри. Как это все будет расхлебывать новая администрация, возможно, узнаем в эту пятницу, когда запланировано выступление Дональда Трампа. А пока лидеров стран на форуме кормят рыбой, а в Русском доме делегатов угощают нашими петушками.
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