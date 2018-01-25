"Реал" проиграл "Леганесу" и вылетел из Кубка Испании

"Реал" проиграл "Леганесу" и вылетел из Кубка ИспанииЧитайте нас в Telegram
Футболисты мадридского "Реала" на своем поле уступили "Леганесу" со счетом 1:2 в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании и покинули розыгрыш турнира. "Леганес" же смог впервые в истории добраться до полуфинальной стадии национального Кубка.
В составе гостей-победителей мячи забили Хавьер Эрасо (31-я минута) и Аппеит Пирес Габриэль (55-я). У хозяев отличился Карим Бензема (47-я). Форвард мадридцев Криштиану Роналду участия в игре не принимал. Первая встреча команд 18 января в Леганесе завершилась победой "Реала" со счетом 1:0. Однако по сумме двух матчей благодаря большему количеству голов на чужом поле в следующую стадию турнира вышел "Леганес".
Ранее выхода в полуфинал добились "Севилья" и "Валенсия". Последнее четвертое место 25 января в каталонском дерби разыграют "Барселона" и "Эспаньол".
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