В ульяновском лицее произошла стрельба

Стрельба из пневмата на территории лицея 20 в Заволжском районе Ульяновска. Не являющиеся учениками лицея двое подростков 15 и 17 лет из пневматического пистолета обстреляли из-за забора катающихся с горки пятиклассников. Пострадавших среди учащихся или сотрудников учебного заведения нет.

Поверкой инцидента со стрельбой занялась полиция, сообщает РИА Новости. Детская площадка была обстреляна еще 20 января. Но информация об этом появилась в соцсетях чуть позже. Заявление после обстрела лицея в полицию не поступало.