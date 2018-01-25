По стопам Долли: биологи представили первых клонов обезьян

Известно, что первое в мире клонированное млекопитающее – знаменитая овечка Долли – появилась на свет в Шотландии в 1996 году. При этом был задействован процесс пересадки ядер соматических клеток. Но с тех пор пальму первенства в проведении подобных экспериментов перехватили учёные из Азии. Например, в 2017 году "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru.vesti.ru) писали о создании китайскими биологами первой генно-модифицированной клонированной собаки.

На этот раз исследователи из Шанхая пошли ещё дальше, продемонстрировав миру двух здоровых генетически идентичных макак (Macaca fascicularis), клонированных с помощью той же техники, что и шотландская овца. Подробные результаты работы были представлены в статье, опубликованной в журнале Cell .

На самом деле первая искусственная "копия" макаки родилась почти 20 лет назад. Но тогда использовался относительно простой метод, с помощью которого можно разделить эмбрион, состоящий из двух или четырёх клеток, на отдельные зиготы. Другими словами, исследователи просто запускали естественный процесс, благодаря которому на свет появляются однояйцовые близнецы.

При попытках настоящего клонирования приматов с помощью технологии соматического ядерного переноса, исследователям также удавалось получать жизнеспособные эмбрионы, но их дальнейшее развитие шло с серьёзными нарушениями.

Суть этого метода заключается в переносе ядра из неполовой (соматической) клетки, отобранной из кожи или другой ткани одного животного, в неоплодотворённую яйцеклетку другого, из которой предварительно было удалено её собственное ядро. Затем модифицированную половую клетку обрабатывают ферментами, переводящими её в раннее эмбриональное состояние, и имплантируют в яйцевод суррогатной матери.

Долгое время проблема с клонированием обезьян заключалась в том, что их клетки отчаянно противостояли ядерному переносу. Поэтому команде исследователей во главе с профессором Цяном Саном (Sun Qiang) из Китайской академии наук пришлось разработать несколько дополнительных техник.

Во-первых, биологи применили новый тип микроскопии, который обеспечивал лучший обзор при работе с клетками. Во-вторых, команда использовала новые химические соединения для перепрограммирования клеток, которые ранее не применялись для клонирования приматов. Кроме того, ядра для пересадки отбирали из эмбриональных, а не взрослых клеток, как это было в случае с Долли. Во всех других случаях клоны умирали в утробе или через несколько часов после рождения. Но даже после этого надёжность метода оказалась невысока, и из 109 клонированных эмбрионов после пересадки самкам макак удалось получить только двух здоровых детёнышей. Новорожденных макак назвали Чжун Чжун и Хуа Хуа.

"Мы испробовали несколько разных методов, но сработал только один. Было много неудач, прежде чем мы нашли способ успешно клонировать обезьяну", – рассказывает в пресс-релизе Китайской академии наук профессор Сан.

Авторы работы считают, что, хотя успех и очевиден, технология требует дальнейшего совершенствования. Сейчас над этим китайские специалисты продолжают усиленно трудиться. Учёные рассчитывают добиться более стабильного положительного результата при осуществлении таких тонких процессов как энуклеация и слияние клеток.

Также всё мировое научное сообщество с нетерпением будет ждать результатов мониторинга здоровья и интеллектуального развития клонированных макак. В настоящее время Чжун Чжун и Хуа Хуа чувствуют себя хорошо и соответствуют всем возрастным нормам. Исследователи сообщают, что вскоре должны появиться на свет новые клоны.

Безусловно, революционные результаты дают большую надежду на прорыв в изучении болезней человека. Но не стоит забывать, что клонирование – это, пожалуй, одна из самых спорных областей современной науки. Да, технологии явно доросли, но они должны жёстко контролироваться с точки зрения этики.

Создатели Чжун Чжун и Хуа Хуа делают акцент на том, что отдают себе отчёт и придерживаются строгих международных рекомендаций, касающихся исследований животных.