Тема:
Размножение животных 3 часа назад
По стопам Долли: биологи представили первых клонов обезьян
Чжун Чжун и Хуа Хуа – первые макаки, полученные с помощью клонирования методом, который помог создать овечку Долли.
Фото Institute of Neuroscience.
Известно, что первое в мире клонированное млекопитающее – знаменитая овечка Долли – появилась на свет в Шотландии в 1996 году. При этом был задействован процесс пересадки ядер соматических клеток. Но с тех пор пальму первенства в проведении подобных экспериментов перехватили учёные из Азии. Например, в 2017 году "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru.vesti.ru) писали о создании китайскими биологами первой генно-модифицированной клонированной собаки.
На этот раз исследователи из Шанхая пошли ещё дальше, продемонстрировав миру двух здоровых генетически идентичных макак (Macaca fascicularis), клонированных с помощью той же техники, что и шотландская овца. Подробные результаты работы были представлены в статье, опубликованной в журнале Cell .
На самом деле первая искусственная "копия" макаки родилась почти 20 лет назад. Но тогда использовался относительно простой метод, с помощью которого можно разделить эмбрион, состоящий из двух или четырёх клеток, на отдельные зиготы. Другими словами, исследователи просто запускали естественный процесс, благодаря которому на свет появляются однояйцовые близнецы.
При попытках настоящего клонирования приматов с помощью технологии соматического ядерного переноса, исследователям также удавалось получать жизнеспособные эмбрионы, но их дальнейшее развитие шло с серьёзными нарушениями.
Суть этого метода заключается в переносе ядра из неполовой (соматической) клетки, отобранной из кожи или другой ткани одного животного, в неоплодотворённую яйцеклетку другого, из которой предварительно было удалено её собственное ядро. Затем модифицированную половую клетку обрабатывают ферментами, переводящими её в раннее эмбриональное состояние, и имплантируют в яйцевод суррогатной матери.
Долгое время проблема с клонированием обезьян заключалась в том, что их клетки отчаянно противостояли ядерному переносу. Поэтому команде исследователей во главе с профессором Цяном Саном (Sun Qiang) из Китайской академии наук пришлось разработать несколько дополнительных техник.
Во-первых, биологи применили новый тип микроскопии, который обеспечивал лучший обзор при работе с клетками. Во-вторых, команда использовала новые химические соединения для перепрограммирования клеток, которые ранее не применялись для клонирования приматов. Кроме того, ядра для пересадки отбирали из эмбриональных, а не взрослых клеток, как это было в случае с Долли. Во всех других случаях клоны умирали в утробе или через несколько часов после рождения. Но даже после этого надёжность метода оказалась невысока, и из 109 клонированных эмбрионов после пересадки самкам макак удалось получить только двух здоровых детёнышей. Новорожденных макак назвали Чжун Чжун и Хуа Хуа.
"Мы испробовали несколько разных методов, но сработал только один. Было много неудач, прежде чем мы нашли способ успешно клонировать обезьяну", – рассказывает в пресс-релизе Китайской академии наук профессор Сан.
Авторы работы считают, что, хотя успех и очевиден, технология требует дальнейшего совершенствования. Сейчас над этим китайские специалисты продолжают усиленно трудиться. Учёные рассчитывают добиться более стабильного положительного результата при осуществлении таких тонких процессов как энуклеация и слияние клеток.
Также всё мировое научное сообщество с нетерпением будет ждать результатов мониторинга здоровья и интеллектуального развития клонированных макак. В настоящее время Чжун Чжун и Хуа Хуа чувствуют себя хорошо и соответствуют всем возрастным нормам. Исследователи сообщают, что вскоре должны появиться на свет новые клоны.
Безусловно, революционные результаты дают большую надежду на прорыв в изучении болезней человека. Но не стоит забывать, что клонирование – это, пожалуй, одна из самых спорных областей современной науки. Да, технологии явно доросли, но они должны жёстко контролироваться с точки зрения этики.
Создатели Чжун Чжун и Хуа Хуа делают акцент на том, что отдают себе отчёт и придерживаются строгих международных рекомендаций, касающихся исследований животных.
-
Самки дельфинов научились защищаться от нежелательной беременности3 месяца назад
-
Генетики раскрыли секрет червей, которые 18 миллионов лет размножались и эволюционировали без секса4 месяца назад
-
Половая конкуренция заставляет селезней отращивать более длинные пенисы4 месяца назад
-
Бактериальный "афродизиак" побудил простейших к половому размножению4 месяца назад
-
Привлекательные самки табачной совки помогают и "дурнушкам" отхватить партнёра4 месяца назад
-
Длительное сексуальное запугивание оказалось залогом успешного спаривания у павианов6 месяцев назад
-
На кого бы подписаться: девушки, которые водят лучше мужчин
- Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт культового "Ниссана"
- Без смартфонов и тачскринов: новые изображения салона лимузина "Кортеж"
- Водителей в России предлагают переэкзаменовывать при каждой смене прав
- Кроссоверы Hyundai Tucson: новые цены и комплектации
-
Журналистка вскрыла постыдные тайны элиты
- Папа Римский нашел у фейковых новостей библейские корни
- "Тотальный диктант-2018": готовимся к весеннему наплыву
- Сэр Элтон Джон решил завязать
- Саакашвили предстал в образе морской звезды. Видео
- В Индии объявили награду за голову актрисы Болливуда
-
ЦБ отозвал лицензию у банка "Стар Альянс"
- Удастся ли ЕС сломить непокорную Польшу?
- Выполнение майских указов: 10 лучших регионов России
- Индекс "Кофе с молоком" в России снизился в 2017 г.
- Лекарства в России подорожают на 7%
-
Позицию Путина будут разъяснять его доверенные лица
- Совет Европы требует от России заплатить взнос в бюджет
- "Закон Яровой": операторам разрешили сэкономить
- Африн разделения: "Оливковая ветвь" поссорила Турцию с союзниками по НАТО
- Вучич поддержал косовских сербов как мог
-
Путин окунулся в прорубь на озере Селигер
- Лайнер едва не скатился в море
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
-
80-летие Владимира Высоцкого
- Церемония вручения "Золотого глобуса"
- Ушел из жизни Михаил Державин. 1936-2018
-
Популярная певица купила элитную квартиру в центре Москвы
- Москвичи скупают недостроенное жилье
- Вдова и племянница "иванушки" делят наследство
- Депутаты хотят заинтересовать арендодателей патентами
- Офисы исчезнут через 30 лет
-
Леди Несовершенство: как не стать жертвой няни-оборотня
- Сергей Собянин рассказал о новой транспортной истории Москвы
- Магия обещаний: как аферисты прикидываются юристами
- МЧС наградило прохожего, спасшего девочек из пожара
- В МГУ создали машину времени
-
Спасение троих детей от гибели в огне сделало 49-летнего москвича героем
- В Балашихе умерла избитая отчимом 3-летняя девочка
- Стали известны подробности расстрела бизнесмена на Ломоносовском проспекте в Москве
- Студент спас пассажиров неуправляемого автобуса
- Москвич забил до смерти ручную обезьянку своей знакомой
-
Обзор смартфона Huawei Honor 7X: бюджетник с "высоким" экраном
- На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр
- Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет
- Microsoft: "заплатки" для Meltdown и Spectre серьезно замедлят ПК старше двух лет
- Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа
-
5 мифов о фитнесе, которые приносят больше вреда, чем пользы
- Родственникам разрешат находиться в реанимации
- Острый соус предотвращает рак
- 5 продуктов, которые убивают планету, но мы все равно их едим
- Опасные связи: как случайный секс связан с финансовым положением
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Десять заповедей правильной монетизации
- Стала известна дата начала новой крупной распродажи в Steam
- Nvidia советует отдать предпочтение геймерам, а не биткоину
- Косплей как форма искусства
- Фильм Гильермо дель Торо получил 13 номинаций на «Оскар»
-
Названа приправа, улучшающая память и настроение
- Российские учёные нашли белок, делающий клетки рака более чувствительными к химиотерапии
- Окисленное железо из глубин мантии Земли удивило геологов
-
"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"
- Лучшие комедии в истории
- "Скиф" уже в кино: отзывы критиков
- Это видео с Брюсом Ли стало новым вирусом
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Когда вымрут мужчины
- Американская семья вырастила 14 медведей
- Ученые объяснили, как дети сделали "пузырьковое иглу" в ванной
- Почему петуха не оглушает собственный крик
- Лицо девочки-подростка из доисторической Греции
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Фотолента
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Золушки больше нет: коллеги о Людмиле Сенчиной
МОК опубликовал 17 критериев допуска россиян на Олимпиаду
Автостат: 10 крупнейших авторынков России
Технологии Интернета вещей - 360-градусный обзор сложных систем
Американскую трассу засыпало долларами после тройной аварии
Ожирение оказалось "социально заразным"
В Дагестане родилась девочка-богатырь
80-летие Владимира Высоцкого. Фотолента
Программа "60 минут по горячим следам"
Популярный актер развелся с женой из-за квартиры
В ульяновском лицее произошла стрельба
Воздушный бой из кабины самолета. Видео Минобороны
Масштабная реформа техосмотра в РФ: важные подробности
Продажи элитной недвижимости в Москве выросли на треть
Две тысячи японцев ночевали в поездах из-за снегопада
Цена нефти марки Brent достигла уровня 2014 года
Шедевры Лувра спасают от наводнения
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере