Назван состав олимпийской сборной России по хоккею

Знаменитый вратарь и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в студии канала "Россия 24" объявил состав национальной сборной, который примет участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. В церемонии участвовал генеральный менеджер команды Алексей Жамнов.

Больших сюрпризов в списке потенциальных участников Олимпиады в составе команды-наследницы "Красной машины", нет. Вратарскую линию национальной сборной составили Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Василий Кошечкин.

В список игроков обороны включены Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин, Артем Зуб, Алексей Марченко, Богдан Киселевич, Никита Нестеров.

Нападение сборной составили Иван Телегин, Сергей Мозякин, Сергей Андронов, Илья Каблуков, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Сергей Широков, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Александр Барабанов, Никита Гусев.

Соперниками команды Олега Знарка на групповом этапе хоккейного олимпийского турнира стали сборные Словакии, Словении и США. Перед Олимпийскими играми россияне проведут три товарищеские встречи. 30 января наша команда встретится со сборной Белоруссии, 4 февраля сразится с московским "Спартаком" и 10 февраля сыграет с Южной Кореей.