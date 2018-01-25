Телефонные мошенники ограбили вдову Бодрова почти на 600 тысяч

575 тысяч рублей стали добычей телефонных мошенников. Эти деньги были списаны со счета вдовы актера и режиссера Сергея Бодрова Светланы. Женщина написала заявление в полицию.

Светлане Бодровой 24 января позвонил мужчина, который представился представителем банка, где у вдовы актера открыт счет. Он попросил ее по телефону называть реквизиты банковской карты, поскольку в кредитном учреждении сейчас проходит реконструкция интернет-банка, сообщает ТАСС. После этого женщина обнаружила, что ее счет был обнулен.

Актер и режиссер Сергей Бодров-младший погиб на съемках фильма "Связной" в Кармадонском ущелье Северной Осетии в сентябре 2002 года. Он и еще 124 человека стали жертвами схода ледника. В селе Гизель, на которое обрушился ледниковый поток, установлен памятник жертвам трагедии.