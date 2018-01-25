МОК опубликовал 17 критериев допуска россиян на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет под давлением общественности все-таки опубликовал список критериев, на основании которых спортсмены из России не были допущены до участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Однако ясности в вопросе отстранения наших ведущих атлетов по-прежнему нет.

Список состоит из 17 пунктов. В них указывается, что спортсмен не может быть приглашен на соревнования, в случае применения к нему санкций со стороны комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Кроме того, учитываются нарушения атлетом антидопинговых правил на протяжении всей карьеры.

Решение о допуске спортсмена на Олимпиаду принимается также на основании дополнительных данных, предоставленных международными спортивными федерациями. "Список обширный, но не исчерпывающий, я хотела бы подчеркнуть, что мы также рассмотрели широкий диапазон добытых сведений и других ресурсов. Решения принимались только с согласия всей комиссии на условиях анонимности, каждый случай рассматривался отдельно", — цитирует РИА Новости Валери Фурнейрон, главу комиссии, которая принимала решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане.