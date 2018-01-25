Воронежские "охотники за головами" отрезали палец закладчику за воровство наркотиков

В Воронеже компания молодых людей учинила жестокую расправу над укравшим наркозакладку местным жителем, в назидание отрезав ему мизинец. Расправу нанятые администратором теневого магазина бойцы сняли на видео.

"Извини меня, Енот, за то, что я кинул вас. Я, наверное, просто полетел", — умолял избитый сотрудник торговой точки, который, по некоторым данным, устроился курьером, но присвоил себе одну из закладок.

Владелец товара, как можно понять из беседы, нанял нескольких человек, чтобы проучить зарвавшегося сотрудника с ником Underground, но те решили не ограничиваться рукоприкладством и профилактической беседой — в ход пошли бейсбольная бита и нож для разделки мяса.

"Да мало одного! За него максимум тридцатку дадут. Можно ему голову оторвать за четыре сотки. Давай его грохнем?! Ребята, мы за ровные движения! Никогда не кидайте людей", — преподавал урок бизнес-этики автор ролика.

Умолявшего о пощаде закладчика никто не слушал, более того, он периодически получал оплеухи. "Охотники за головами" требовали от него, чтобы на следующий день он оповестил о произошедшем всех своих знакомых, дабы те и не помышляли повторить его проступок. Вторым под раздачу попал оказавшийся на месте приятель — у него молодые люди отобрали смартфон.

"Ты жить хочешь? Тогда выбирай: или тебя завалить, или палец отрубить", — поставили провинившегося перед выбором.

Его мольбы остановиться никто не услышал: руку положили на бейсбольную биту, и двумя ударами тесака отрубили мизинец. Напоследок бойцы еще раз прошлись по Underground битой и спешно покинули место, пригрозив "закопать" тех, кто проболтается.

О реакции полиции на произошедшее информации не поступало.