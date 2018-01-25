МОК может провести дополнительное расследование по неприглашенным спортсменам

Международный олимпийский комитет не исключил возможности проведения дополнительных расследований в отношении российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпийские игры 2018 года. Речь идет о тех, кто ранее не нарушал антидопинговые правила.

"МОК хотел бы прояснить, что по-прежнему могут проводиться дополнительные расследования и дальнейшие антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, считающихся приглашенными (на Игры)", — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы Международного олимпийского комитета.

Ранее российский биатлонист Антон Шипулин отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть его недопуск на Игры в Пхенчхане.