Новый телескоп "Экстра" начал охоту за обитаемыми мирами

В обсерватории Ла Силья на севере Чили в строй вступил инструмент, специально предназначенный для поиска землеподобных планет и изучения их атмосфер. Телескоп получил название EXTRA, что по доброй астрономической традиции является и звучным словом, и аббревиатурой. А именно, это сокращение от английского словосочетания exoplanets in transits and their atmospheres ("Экзопланеты в транзитах и их атмосферы").

Как ясно из названия, прибор предназначен для поиска планет методом транзитов. Напомним в двух словах суть этого метода. Когда планета проходит между собственным "солнцем" и земным телескопом, она заслоняет от наблюдателя часть света звезды. Характерное и периодическое падение яркости светила и выдаёт наличие планеты.

Но специализация EXTRA на самом деле ещё более узка. Инструмент специально спроектирован для поиска и изучения землеподобных планет у красных карликов (говоря более точно, карликов спектрального класса М).

Наверное, не нужно объяснять, почему астрономов интересуют миры, похожие на Землю. А выбор класса звёзд объясняется просто. Маленькие планеты легче всего обнаружить у маленьких же звёзд, поскольку в этом случае падение яркости при "затмении" (транзите) более заметно.

К тому же красные карлики составляют большинство звёзд в Галактике. Астрономы ожидают найти у них множество планет, причём размером примерно с земной шар. Более того, когда у красного карлика вдруг обнаружился горячий юпитер, это немало удивило исследователей. Кстати, к этому классу звёзд относится и ближайшая к Земле звезда Проксима Центавра, у которой недавно обнаружена землеподобная планета, и есть серьёзные основания думать, что она там не одна.

Инструмент состоит из трёх телескопов диаметром 60 сантиметров каждый, связанных в единую систему. Несмотря на то, что прибор расположен в Чили, он полностью принадлежит Франции и управляться будет из Гренобля. Чилийское небо было выбрано за уникально благоприятные наблюдениям метеоусловия.

"Наши телескопы решено установить на Ла Силья из-за великолепного качества атмосферы и условий наблюдений в этом месте, – поясняет научный руководитель проекта Ксавье Бонфи (Xavier Bonfils). – Мы наблюдаем в ближнем инфракрасном диапазоне, а эти лучи очень легко поглощаются земной атмосферой. Поэтому нам требуются как можно более сухой воздух и как можно более тёмное небо. Ла Силья идеально соответствует этим требованиям".

Новый инструмент использует уникальную методику наблюдений, которая значительно повышает их качество. Наблюдения методом тразитов трудно вести с поверхности Земли, поскольку атмосфера вносит в них искажения. Эти непредсказуемые изменения блеска очень мешают вычленить небольшие "провалы", сигнализирующие об открытии планеты.

Чтобы компенсировать эти помехи, обычно параллельно с исследуемой звездой наблюдают несколько эталонных (опорных, как говорят специалисты). Вклад атмосферных искажений вычисляется по наблюдениям опорных светил и вычитается из исследуемого сигнала. Однако для небольших планет этому методу не всегда хватает чувствительности.

Разработчики EXTRA пошли иным путём. Инструмент наблюдает исследуемую звезду и три опорные в разных цветах, а потом по оптоволоконным каналам отправляет данные в спектрограф. Измерение блеска в нескольких цветах одновременно позволяет гораздо точнее учесть влияние атмосферы, да и помех от самого оборудования.

Телескоп позволяет не только обнаружить планету, но изучить её параметры, в частности, состав атмосферы, который может указывать на наличие жизни.

"С комплексом EXTRA мы можем заняться самыми фундаментальными вопросами, касающимися планет в нашей Галактике. Мы надеемся выяснить, насколько распространёнными являются эти планеты, как устроены системы с большим количеством планет и как они формируются", – объясняет член исследовательской группы Хосе-Мануэль Альменара (Jose-Manuel Almenara).

К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о другом охотнике за планетами, недавно вступившим в строй под благодатным для астрономии небом Чили.