Шредер выучит корейский и женится в пятый раз

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер планирует ближайшей осенью сочетаться браком со своей подругой и личной переводчицей, гражданкой Южной Кореи Ким Со Ён. Об этом будущие супруги объявили на пресс-конференции в Сеуле.

Как уточняет РИА Новости, этот брак будет пятым для 73-летнего Герхарда Шредера. Его избраннице – 48 лет. Как сообщила пара на пресс-конференции, после свадьбы намерена проводить половину времени в Германии, Берлине и Ганновере, и половину — в Сеуле. Шредер хочет выучить корейский язык и побольше узнать о Корее.

Герхард Шредер и Ким Со Ён познакомились около двух лет назад во время международной бизнес-конференции.