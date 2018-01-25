В олимпийской заявке оказалось лишь 169 спортсменов из России

Международный олимпийский комитет утвердил заявку России на Олимпийские игры, в которой осталось лишь 169 спортсменов. В их число не вошли ведущие российские атлеты. Об этом сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Была окончательно утверждена заявка, куда вошли 169 спортсменов. К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК, но, к сожалению, они не вошли в заявку. И в итоге 169 спортсменов будут отстаивать честь страны", — цитирует "Интерфакс" спортивного чиновника.

Также он отметил, что отсутствие ведущих российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане является ударом для международных федераций, которые тоже удивлены таким решением Международного олимпийского комитета.

Кроме того, Поздняков заявил, что каждый атлет будет сам решать, выступать ему на Олимпийских играх или нет. Для тех, кто не был приглашен в Южную Корею, проведут отдельные соревнования.