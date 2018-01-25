Давос: дороги перекрыты, все ждут выступления Трампа

Третий день экономического форума в Давосе начался с по-американски показательной встречи "припозднившегося" Трампа. На небольшом аэродроме швейцарского высокогорья теснились более 20 правительственных джипов Chevrolet, патрульных машин местной полиции, и сразу 6 вертолётов.

45-й президент США из Цюриха в Давос, к слову, не спешил — то ли пытаясь напомнить о том, что форум 18 лет не видел американских лидеров, то ли от того, что прочитал в Twitter заявления Макрона и Меркель — во что бы то ни стало "сломить гостя из Вашингтона". Гость, к слову уже вызвал негодование местных лыжников — некоторые из них прождали час, пытаясь перебежать Трампу дорогу.

Американский борт № 1 приземлился в аэропорту Цюриха утром в начале одиннадцатого. Дональд Трамп в одиночестве спускался по трапу — супруга Мелания осталась дома. Поговаривают, что в президентской семье наметился кризис.

До Давоса Трамп летел на вертолете, благо погода позволяла. До гостиницы InterContinental, где у него весь верхний этаж, отправился в чёрном лимузине. Американского президента как обычно сопровождали несколько десятков машин.

С приездом Трампа, жизнь в и без того загруженном Давосе сильно изменилась. Часть улиц полностью перекрыли для движения транспорта, а некоторые и для пешеходов. И только крупных спонсоров заранее предупредили о проблемах на дороге, разослав СМС с указанием времени перекрытий. Такое в Давосе происходит впервые.

Встречи с американским президентом, конечно, будет добиваться и Петр Порошенко. Чтобы потом даже дежурное рукопожатие представить как серьезную поддержку в борьбе с российской агрессией.

Украинские завтраки известны своей русофобией и участниками с приставкой экс. Экс-президент Польши Квасьневский, экс генеральный секретарь НАТО Расмуссен, бывший министр иностранных дел Польши Сикорский. В зале был замечен и российский оппозиционер Пономарев.

В меню — украинские блюда, но разговоры о Путине и российской агрессии.

"Хотел бы напомнить, что мы делаем всё это во время российской агрессии. Мы тратим 60% нашего ВВП на оборону и безопасность. Десятки тысяч украинцев защищают не только наш суверенитет, не только нашу территориальную целостность, не только нашу независимость, но и свободу и демократию в Европе и во всём мире. Останавливают Россию от дальнейшего подрыва мировой стабильности".

За время завтрака слова "Россия", "Кремль", "Путин" прозвучали более 30 раз. И при этом ни про возобновление покупки российского газа ни про долги Киева перед Москвой не было ни слова.

В декабре состоялось решение суда. И в рамках этого решения украинская сторона обязана выплатить определенную сумму задолженности за поставленный газ. Если Стокгольмский суд решил, значит, наши украинские партнеры должны исполнить решение суда.

26 января в Давосе — основной день. Все ждут выступления Трампа. Впрочем, цель своей поездки он и не скрывает: намерен призвать европейцев вкладывать в экономику США Об этом он написал в своём Twitter.

"Отправляюсь в Давос, Швейцария, чтобы рассказать миру, как велика Америка и какой еще будет. Наша экономика на подъеме и благодаря всему тому, что я делаю, будет только лучше. Наша страна наконец-то снова ПОБЕЖДАЕТ!"

И в этом вроде нет ничего плохого, если бы не американская политика протекционизма, которая так раздражает европейцев и прежде всего Германию.

Как Трамп отреагирует на критику, станет известно уже завтра. Сегодня он провёл встречи с премьерами Британии Терезой Мэй и Израиля Беньямином Нетаньяху. А через два часа у него запланирована встреча с европейскими инвесторами.