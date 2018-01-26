В Германии обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

В центре Бохума (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) обезвредили бомбу времен Второй мировой войны массой до 1 тонны. О происшествии сообщил информационный портал Ruhr Nachrichten.de.

Как уточняется, снаряд был обнаружен в полутора метрах под мостовой на пешеходной улице во время строительных работ. Полиция, прибывшая на место, оцепила периметр вокруг места находки в радиусе 250 метров. Всех людей их близлежащих домов попросили покинуть помещения. Также были закрыты ближайшие магазины, городская ратуша, шесть городских парковок, приостановлено движение метро, автобусов и трамваев.

По информации местных властей, были эвакуированы от 10 до 12 тысяч человек. В местной музыкальной школе открыли центр помощи, где все желающие могли переждать инцидент, передает ТАСС. Там дежурили более 20 сотрудников медицинской службы. Услугами "временного убежища" воспользовались около 130 человек.

В конце Второй мировой войны на Германию было сброшено более 2 миллионов различных бомб (фугасных, осколочных, зажигательных). Не разорвались более 20 процентов из них. Часто снаряды в ФРГ обнаруживают рабочие при закладке фундамента новых зданий или прокладке дорог. Обычно такие находки не представляют никакой угрозы для жизни людей. Саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

В случае обнаружения авиабомб власти объявляют эвакуацию, чтобы свести к минимуму риск для жизни людей. В конце ноября 2017 года власти Потсдама эвакуировали около 10 тысяч человек из-за бомбы массой 250 кг. Около месяца назад во Франкфурте-на-Майне более 50 тысячам человек пришлось временно покинуть свои дома из-за обнаружения снаряда массой почти 2 тонны.