На Камчатке и Сахалине сохраняется лавиноопасная обстановка

Третьи сутки остается закрытым автобусное сообщение из Южно-Сахалинска. Десять участков трасс по всему острову закрыты из-за ураганного ветра до 45 метров в секунду и плохой видимости, отменены пассажирские поезда. Ранее сообщалось о сходе нескольких лавин, в том числе, их последствия осложнили движение автотранспорта и остается опасность, что эти лавины были не последними. По последней информации, никто не пострадал. 13 сел в четырех районах Сахалина обесточены, сообщает "Россия 24". Ремонтные бригады занимаются ликвидацией последствий непогоды.

Об опасности схода лавин предупредил Камчатский региональный противолавинный центр. Шесть районов и Петропавловск-Камчатский остаются под угрозой до 29 января. По данным МЧС, на территории Камчатского края 103 лавиноопасных участка. В зоне риска 200 жилых домов, две горнолыжных базы и три опоры линий электропередачи и автотрассы. Организациям, работающим в горах любителям экстремальных видов спорта и охотникам рекомендовано соблюдать повышенные меры безопасности и по возможности воздержаться от походов в горы. Ураганный ветер и обильные осадки принес на Камчатку мощный циклон, который, по данным синоптиков, уже завтра начнет двигаться в сторону Охотского моря. Погода очень медленно начнет улучшаться.