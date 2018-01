Секс-скандалы в Голливуде: Кейси Аффлек отказался вручать "Оскара" лучшей актрисе

Актер Кейси Аффлек отказался вручать "Оскар" победительнице в номинации "Лучшая актриса первого плана" на предстоящей 4 марта в Лос-Анджелесе церемонии, передает ТАСС со ссылкой на интернет-портал Deadline Hollywood.

Получивший в прошлом году "Оскара" за исполнение главной роли в фильме "Манчестер у моря" (Manchester By the Sea), Аффлек должен был вручать приз лучшей актрисе. На соискание данной премии выдвинуты Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Мэрил Стрип ("Секретное досье", The Post), Сирша Ронан ("Леди Берд", Lady Bird), Марго Робби ("Тоня против всех", I, Tonya) и Салли Хокинс ("Форма воды", The Shape of Water).

Как пишет Deadline Hollywood, Аффлек отказался от участия в церемонии вручения "Оскаров" после того, как было принято решение не разглашать условия, на которых были урегулированы отношения с двумя женщинами, обвинивших актера в домогательствах на съемках его фильма "Я еще здесь" (I'm Still Here, 2010).

На церемонии вручения "Оскаров" ранее существовала традиция, по которой обладатель премии предыдущего года в категории "Лучший актер первого плана" вручает золотую статуэтку лучшей актрисе первого плана, а прошлогодняя победительница в номинации "Лучшая актриса первого плана" вручает приз лучшему актеру.

Deadline Hollywood пишет, что решение Аффлека устраняет возможность того, что в ходе предстоящей церемонии могут возникнуть проблемы.

После скандала вокруг известного американского продюсера Харви Вайнштейна тема домогательств стала крайне актуальной в США. В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Уже более 80 женщин выступили с обвинениями в его адрес. Среди них актрисы: Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. В приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, а также ряд членов американского Конгресса.