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Конфликт в Сирии 41 минута назад
Эрдоган: "Оливковая ветвь" продолжится "до гибели последнего террориста"Читайте нас в Telegram
На расширенном заседании представителей Партии справедливости и развития в турецких провинциях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция Турции на севере Сирии продлится до тех пор, пока в этой стране не будет уничтожен последний террорист, передает "Интерфакс".
Как сообщалось ранее, в прошлую субботу Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в сирийском кантоне Африн против курдов из Партии демократического союза (ПДС) и ее военного крыла — "Отрядов народной самообороны", которых Анкара считает террористическими группировками.
Как заявил Эрдоган, операция "Оливковая ветвь" продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные в ее рамках цели и расширится до границы с Ираком.
По словам президента Турции, далее последует операция по очистке от террористов района Манбидж, как и было обещано. Пусть никто не беспокоится по этому поводу, потому что истинными хозяевами Манбиджа являются не террористы, а арабы. "После этого операция расширится до границы с Ираком, а борьба продолжится до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", — сказал Эрдоган.
"Я лично по телефону сказал тем, кто призывает нас быстро, в кратчайшие сроки завершить операцию, что если бы Турция использовала всю свою военную мощь — танки, артиллерию, самолеты, вертолеты, то эта операция завершилась бы за несколько дней. Однако для нас важна не только безопасность наших военных, но и безопасность местного населения, которое противник использует в качестве живого щита", — сказал президент Турции.
Турецкий лидер подчеркнул, что Турция не пытается оккупировать Африн. "Она наоборот намерена очистить этот район от террористов и создать необходимые условия для мирной жизни местного населения", — подчеркнул президент Турции.
При этом Эрдоган отметил необходимость совместной борьбы с терроризмом. По его словам, в противном случае Турция будет вынуждена бороться с террористами самостоятельно.
"Анкару больше всего расстраивает тот факт, что при поддержке США террористы ПДС и Рабочей партии Курдистана открыто действуют в регионе. Чем это объяснить? Президент США Дональд Трамп недоволен якобы излишней критикой Анкары. Турция и США — стратегические партнеры. Но разве так поступают стратегические партнеры?" — отметил Эрдоган.
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