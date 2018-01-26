Эрдоган: "Оливковая ветвь" продолжится "до гибели последнего террориста"

На расширенном заседании представителей Партии справедливости и развития в турецких провинциях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция Турции на севере Сирии продлится до тех пор, пока в этой стране не будет уничтожен последний террорист, передает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, в прошлую субботу Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в сирийском кантоне Африн против курдов из Партии демократического союза (ПДС) и ее военного крыла — "Отрядов народной самообороны", которых Анкара считает террористическими группировками.

Как заявил Эрдоган, операция "Оливковая ветвь" продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные в ее рамках цели и расширится до границы с Ираком.

По словам президента Турции, далее последует операция по очистке от террористов района Манбидж, как и было обещано. Пусть никто не беспокоится по этому поводу, потому что истинными хозяевами Манбиджа являются не террористы, а арабы. "После этого операция расширится до границы с Ираком, а борьба продолжится до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", — сказал Эрдоган.

"Я лично по телефону сказал тем, кто призывает нас быстро, в кратчайшие сроки завершить операцию, что если бы Турция использовала всю свою военную мощь — танки, артиллерию, самолеты, вертолеты, то эта операция завершилась бы за несколько дней. Однако для нас важна не только безопасность наших военных, но и безопасность местного населения, которое противник использует в качестве живого щита", — сказал президент Турции.

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция не пытается оккупировать Африн. "Она наоборот намерена очистить этот район от террористов и создать необходимые условия для мирной жизни местного населения", — подчеркнул президент Турции.

При этом Эрдоган отметил необходимость совместной борьбы с терроризмом. По его словам, в противном случае Турция будет вынуждена бороться с террористами самостоятельно.

"Анкару больше всего расстраивает тот факт, что при поддержке США террористы ПДС и Рабочей партии Курдистана открыто действуют в регионе. Чем это объяснить? Президент США Дональд Трамп недоволен якобы излишней критикой Анкары. Турция и США — стратегические партнеры. Но разве так поступают стратегические партнеры?" — отметил Эрдоган.