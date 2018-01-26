Александр Логинов выиграл серебро чемпионата Европы по биатлону

В итальянском местечке Риднау продолжается чемпионат Европы по биатлону. Программа пятницы, 26 января, началась спринтерской гонкой мужчин. Победу праздновал представитель Латвии Андрей Расторгуев, наш Александр Логинов занял второе место и выиграл серебряную медаль.

Россию в самой быстротечной гонке в итальянских Альпах представляли Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Эдуард Латыпов и Юрий Шопин. Но только серебряному призеры удалось совместить более-менее точную стрельбу с быстрым бегом: Логинов промахнулся один раз, но на лыжне был сильнее многих.

Малышко и Пащенко пустили по две пули в "молоко", Гараничев и Латыпов – по три. Как результат, Гараничев на 19-м месте, Малышко — на 21-м, Пащенко на 22-м, Шопин, который промахнулся однажды, занял 25-е место, а Латыпов — 49-е.

Победитель из сборной Латвии показал время 24 мин. 3,0 сек. (1 промах). Третьим после Расторгуева и Логинова стал болгарин Красимир Анев.