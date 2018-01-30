Нужна помощь: Ильсура Гибадуллина спасет внутривенное питание

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о двухлетнем Ильсуре Гибадуллине из Кигинского района Башкортостана.

У Ильсура синдром короткой кишки. Сразу после рождения малыш перенес тяжелую операцию, после которой лишился большей части кишечника. Организм Ильсура не усваивает обычное детское питание, мальчика кормят внутривенно. Лечебные смеси и растворы, а также расходные материалы для их введения стоят очень дорого. Маме Ильсура, в одиночку воспитывающей пятерых детей, собрать нужную сумму не под силу. А мальчику без этого питания не выжить.

Из письма Гульназ Гибадуллиной, мамы Ильсура:

"У Ильсура сразу после рождения образовалась непроходимость кишечника. Сына прооперировали, но в результате от тонкого кишечника осталось всего 4 см. Первые полгода своей жизни мой мальчик провел в больницах, кормили его внутривенно. В полгода у Ильсура произошла остановка сердца. Врачи спасли сына, но со временем у него стали происходить судороги. Я стала искать клинику и специалистов, которые помогли бы спасти сына. Нас согласилась принять Детская городская клиническая больница (ДГКБ) №13 имени Н.Ф. Филатова (Москва). Ильсура обследовали, поменяли состав внутривенного питания, и судороги прошли, сын начал набирать вес. Год назад с помощью Русфонда нас обеспечили всем необходимым для внутривенного питания, благодаря вашей помощи мы смогли забрать Ильсура из больницы домой. С тех пор его состояние улучшилось, сын развивается, уже говорит несколько слов. Но без внутривенного питания пока обойтись не может. Сразу же после возвращения домой я стала писать обращения в Минздрав Башкирии, чтобы нас обеспечили питанием за счет госбюджета. Осенью получила официальный отказ. Запас лечебных смесей, которые вы помогли нам приобрести, закончился, а у меня нет возможности их покупать. Одна воспитываю пятерых детей, муж ушел. Сейчас мы на очередном плановом обследовании в Филатовской больнице. Врачи говорят, что у Ильсура очень хорошие перспективы. Пожалуйста, не бросайте нас, помогите сыну еще раз".

Для спасения Ильсура Гибадуллина не хватает 525 986 руб.

Педиатр ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова Елена Костомарова (Москва): "У Ильсура синдром короткой кишки, он нуждается в частичном внутривенном питании. На фоне данного лечения у ребенка отмечается положительная динамика веса и роста, по результатам исследований, длина тонкой кишки значительно увеличилась. В будущем Ильсур сможет перейти на обычную пищу, но пока ему по жизненным показаниям необходимы препараты для внутривенного питания".

Внимание!

Цена внутривенного питания на полгода 697 981 руб.

171 995 руб. собрали читатели rusfond.ru и rbc.ru

Не хватает 525 986 руб.

ПОМОЧЬ ИЛЬСУРУ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 174 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,035 млрд руб. В 2018 году (на 25 января) собрано 101 371 271 руб., помощь получили 128 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.