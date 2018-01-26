21 человек и 9 компаний: США расширили антироссийские санкции

США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине, внеся туда 21 гражданина России и Украины и девять компаний.

Как передает "Интерфакс", в частности, Вашингтон включил в список заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова, директора департамента того же ведомства Евгения Грабчака, руководителя "Технопромэкспорта" Сергея Топор-Гилку. Из энергетических компаний в список попали ЗАО "ВО Технопромэкспорт", а также "Силовые машины".

Секторальные санкции Минфина США применены против дочернего банка Сургутнефтегаза – Сургутнефтегазбанка, а также страхового общества Сургутнефтегаз.