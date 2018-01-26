Корейские болельщики поддержат спортсменов из России на Играх в Пхенчхане

Спортсмены из России, которые выступят на Олимпийских играх в Пхенчхане, могут рассчитывать на корейских болельщиков. В Южной Корее будут созданы специальные группы поддержки наших олимпийцев.

Культурный центр Южной Кореи в организовал в Московском международном доме музыки торжественный прием под девизом: "Корея приветствует олимпийских спортсменов из России на Олимпийских играх в Пхенчхане". Прием завершился концертом.

Посол Южной Кореи в России У Юн Гын. заявил ТАСС, что в его стране ждут российских спортсменов . Корейцы готовы тепло поддержать олимпийцев из России, вынужденных выступать в качестве нейтральных спортсменов. "Решение МОК такое, какое есть. Но мы рады, что российские атлеты все же будут на Играх. Народ Республики Корея очень рад этому. Более того, нами будут созданы специальные группы болельщиков, которые поддержат российских спортсменов", сказал посол.