"Бодрящий чирлидер" Трамп в спешке улетел из Давоса

Себя назвал "бодрящим Америку чирлидером", журналистов упрекнул в обилии фэйковых новостей, выслушал неодобрительный свист и понял: самое время улетать. Только мировые СМИ обсудили кадры того, как приземлялись вертолеты Трампа, как он спешно покинул экономический форум на одном вертолете. Кто-то из окружения американского лидера даже попытался пофотографировать горы на память, но времени не хватило. После непродолжительной беготни на взлетной площадке, президентский борт направился в сторону той самой скалы, на которой демонстранты развернули баннер "Не добро пожаловать, Дональд".

Если бы билеты на выступление Трампа продавались, то он бы мог неплохо заработать. Чтобы послушать речь американского лидера в Давосе впервые за 18 лет, люди стали занимать очередь за два часа. Любая жидкость запрещена — предупреждают таблички на входе. Возможно, именно поэтому украинский президент утолял жажду перед началом прямо из бутылки. Правда, пробыл в зале он недолго, не найдя свободного места у сцены, быстро покинул зал. А глава МИД Украины Климкин слушал речь в предпоследнем ряду.

Речь Трампа предваряло выступление военного оркестра, который, как говорят, он привез с собой. "Я здесь, чтобы донести простое послание", — сказал Трамп. И это послание оказалось предсказуемым.

"Как президент Соединенных Штатов я всегда буду ставить Америку на первое место, как и лидеры других государств должны ставить интересы своих стран на первое место. Но Америка прежде всего не означает, что США будут работать в одиночку", — заявил президент США Дональд Трамп.

Коснулся и борьбы с ИГИЛ (запрещено в России), и проблемы КНДР. Но главное — свободная торговля по американским правилам.

"У нас не может быть свободной торговли, если некоторые (страны) используют в своих интересах систему в ущерб другим странам. Мы поддерживаем свободную торговлю, однако она должна быть справедливой и взаимной", — сообщил президент США.

Речь Трампа длилась около 30 минут. Зал выслушал ее спокойно, аплодисменты прозвучали лишь в конце. Из конгресс-центра Трамп отправился в аэропорт. Главную задачу своего визита он выполнил накануне — встретился с европейскими инвесторами и призвал их вкладывать свои миллиарды в американскую экономику.

Если прошлый визит американского президента местным жителям запомнился разгромленными витринами кафе после протестов, то нынешний приезд — перекрытыми улицами и одним инцидентом: машина из кортежа Трампа наехала на полицейского. Об этом сообщила местная газета "Блик", но журналист издания при встрече с Трампом об этом умолчал.

В отличие от Трампа, речь лидеров стран восточной Европы прошла в полупустом зале. Их слушали человек 50, включая журналистов и охрану. Так что о своих достижениях Порошенко пришлось говорить в узком кругу.

"Мы все очень горды тем, что за последние несколько лет мы сделали огромный шаг в нашей энергетической диверсификации. Энергетический терминал в Польше — браво! Энергетический терминал в Литве — браво! И Украина, которая за более чем 2 года не купила ни единого кубического метра российского газа", — заявил президент Украины Петр Порошенко.

Конечно, никто не рассчитывал, что все приехавшие в Давос мировые лидеры в этом году начнут петь единым хором по самым важным вопросам мировой повестки. Но для того, чтобы этот Давос оставил сладкое послевкусие, в последний день форума всех угощали восточными сладостями.