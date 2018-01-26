Перед чемпионатом мира более 40 гостиниц в РФ невероятно взвинтили цены

Ростуризм составил черный список отелей, которые в десятки и сотни раз завысили цены на проживание в период Чемпионата мира по футболу. Пока спортсмены и болельщики готовятся к будущему первенству, около 40 российских гостиниц уже соревнуются и устанавливают рекорды. Например, койко-место в московском хостеле стоит 300 тысяч за ночь.

"Мы хотели бы понять, на каком основании у вас завышены цены на время поведения чемпионата по футболу почти в 8 раз?! — Можно я позову управляющего?!"

Центр Москвы, Большая Никитская улица. Гостиница "Чайковский". Петр Ильич с болью взирает на бывшую мрачную коммуналку, ныне гордо именуемую 4-звездным отелем.

"Это и все, да? — И ванна. — Ага, значит, вот этот 8 тысяч стоит? — Угу!"

Это сегодня. А в дни Чемпионата мира, этот же номер площадью в две кровати выставлен аж за 53 тысячи 910 рублей! Хотя специальным постановлением правительства цена номера такой категории ограничена 20 тысячами. Управляющий гостиницей Виталий Горбенко клянется, в стоимость включены трансфер и экскурсии.

"Трансфер от и до аэропорта у нас на данный момент 3 тысячи рублей. — Так, а экскурсии на сколько, еще на 30 тысяч получается экскурсий?! — При чем здесь на 30 тысяч? — Мне кажется, вы лукавите, мне кажется, вы неправду говорите. — Почему? — Потому что вы вошли в официальный список нарушителей!"

Федеральное агентство по туризму уже внесло в черные списки 41 гостиницу.

"В отдельных случаях норматив по стоимости размещения за 1 ночь порою превышен в 26 раз!! Системы бронирования выставляла цену в 116900 рублей", — проинформировала Анна Топорова, руководитель пресс-службы Ростуризма.

А вот нечто уже из области абсурда. Кровать в столичном хостеле в ночь с 14 на 15 июня — за 300 тысяч, что сравнимо, например, с президентским люксом, с видом на Красную площадь. У хостела на Чистых прудах нет даже вывески. Но найти его просто — по грязному белью, развешанному на окнах памятника архитектуры в стиле модерн.

"Это 8-местный — А здесь сколько стоит? — 500. — Это в сутки? — Да".

Получается, здесь цены на койко-места во время чемпионата взвинчены в 600 раз!

"У вас там написано "категория без звезд", смотрим, на время проведения чемпионата максимальная цена — 3480 рублей. У вас койка стоит 300 тысяч , почему? — Видимо, программная какая-то ошибка".

В Роспотребнадзоре обещают наказать нарушителей.

"Размеры штрафных санкций установлены действующим законодательством, в частности статьей 14.6 КоАП, который исчисляется в двукратном размере стоимости, превышающей законодательно установленную", — пояснил Олег Прусаков, начальник управления защиты потребителей Роспотребнадзора.

Ростуризм будет обновлять черный список отелей два раза в месяц.